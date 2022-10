Gobernador insiste en que hay que estabilizar las plantas de generación antes de moverse a energía renovable

SAN JUAN (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que la reunión que tendrá con la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm será mayormente informativa. “Esto es mas bien, informarla debidamente y entonces también escucharla. Pero realmente, ella está para apoyarnos, ella está para cordinar con las agencias federales que son diversas. Tienes al Departamento de Vivienda federal, tienes a FEMA y tienes al Cuerpo de Ingenieros. Todas esas agencias y otras interceden en el tema del sistema energético, así que es que bueno que el presidente le haya encargado a ella liderar esos esfuerzos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Granholm tendrá varias reuniones el jueves y el viernes en Puerto Rico. Se supone que vendrá en varias ocasiones a la Isla a monitorear el proceso.

Sobre la situación con los problemas de generación que mantienen la posibilidad de apagones hoy jueves, Pierluisi Urrutia expresó que la Agencia federal de Manejo de Emergencias accedió a pagar para estabilizar el sistema.

“Ya yo le solicité a FEMA que nos asista para estabilizar el sistema de generación en la isla y FEMA accedió a hacerlo. Y FEMA utilizará, entre otras entidades, al Cuerpo de Ingenieros, así que ya yo estoy tomando cartas en ese asunto. Es por todos conocido, que la mayoría de nuestras plantas son de mas de 50 años”.

El gobernador insistió en que no se puede insistir en la transición a energía renovable, sin establizar el sistema de generación actual.

“Como yo he estado diciendo, es importante que si tenemos los fondos federales disponibles, el Negociado de Energía le dé paso a todas las mejoras y toda la optimización que podamos hacerle a esas plantas, en lo que transforma nuestro sistema y nos movemos a energía renovable. Dicho de otra manera, el cambio de energía renovable no ocurre de un día para otro. Siempre necesitas un sistema de generación base y lo necesitamos en óptimas condiciones. Si tenemos al gobierno federal asumiendo el costo de las mejoras en las plantas generatrices, vamos a darle paso porque en su momento se desconectarán las que tengamos que desconectar en la medida en que la energía renovable sustituya la fuente tradicional que usamos para generar energía. Otra vez, lo que yo quiero es que todos seamos pragmáticos. Tenemos que renovar nuestro sistema, movernos a energía renovable, pero nuestra gente no puede seguir teniendo interrupciones ni apagones, vengan de donde vengan”, sostuvo.

Según informó este jueves la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), personal técnico de Applied Energy Systems (AES) completó los trabajos en el sistema de enfriamiento de sus unidades y sincronizó la unidad 2 al Sistema Eléctrico a las 10:46 de la noche. Ambas unidades de AES se encuentran en servicio.