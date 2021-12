Gobernador no descarta “incentivar” para que se pongan las vacunas de COVID-19

LA FORTALEZA (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que no descarta dar incentivos a las personas para que se vacunen o se pongan la dosis de refuerzo contra el COVID-19.“(En Puerto Rico) acabamos de detectar la variante ómicron y lo que sabemos que va a funcionar es esa dosis de refuerzo. Vamos a seguir haciendo actividades y enviando ese mensaje. No descarto en algún momento dar incentivos económicos para que se vacunen las personas o dar el refuerzo, no lo descarto. Es cuestión de identificar los fondos”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pierluisi Urrutia tampoco descarta que la dosis de refuerzo sea mandatoria.

“Aquí (vacunarse contra el COVID-19) nunca ha sido obligatorio. Aquí lo que hemos tenido han sido algunos mandatos que le aplican a gran parte de la población en diferentes categorías para que se pongan las dosis de las vacunas. Si la pregunta es si vamos a modificar los mandatos para que también se incluyan los refuerzos, pues al momento no se ha hecho y no se descarta”, expresó.

A juicio del gobernador, por regla general, la persona que se vacunó contra el COVID-19 no debe tener ningún reparo a ponerse la dosis de refuerzo. Hasta el momento, 550 mil personas se han puesto la dosis de refuerzo.