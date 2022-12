Gobernador no descarta retomar programa ZELDA para seguridad de las escuelas

SAN JUAN (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que no descarta retomar el proyecto de Zona Escolar Libre de Drogas y Armas (ZELDA) que se implantó en la administración de Pedro Rosselló González, de la cual Pierluisi Urrutia fue secretario de Justicia. “Estos incidentes lamentables, pues nos dan la oportunidad de ver bien y revisar bien todo lo que se está haciendo y no escatimar. Por eso, cuando me hablan de la Zona de Escuelas Libres de Drogas y Armas, es un programa que se estableció cuando yo era secretario de Justicia en los años 90. Conozco el programa, no lo quiero descartar. O sea, dentro de esta evaluación que estamos haciendo para la cual contamos no solo con los recursos del Departamento de Educación, sino también de la de la Policía de Puerto Rico. Si terminamos decidiendo que eso procede, o hace sentido pues”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre su parecer de la medida legislativa que evalúa el establecimiento de armerías y/o campos de tiro cerca de las escuelas, el gobernador expresó que prefiere esperar a que culmine el proceso legislativo.

“Así habrá que ver si se aprueba ese proyecto y en qué forma se aprueba para entonces yo pues tomar una decisión. Por ahora estaría especulando porque no tengo el detalle del proyecto. Sé que está generando controversia, me parece a mí que es importante que cerca dde donde esté ubicada cualquier escuela, pues no haya por ejemplo, no sólo armerías también se establece un perímetro para tener cualquier establecimiento que vende alcohol si mal no recuerdo y demás o sea cerca de la escuela todo eso hay que estar evaluándolo”, expresó.

Las expresiones del gobernador se dieron al culminar la conferencia de prensa sobre la actividad de Despedida de Años en la cual repetirá el espectáculo Dick Clark’s New Years Rocking Eve en los predios del Distrito de Convenciones en San Juan.