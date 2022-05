Gobernador opina que la Constitución de Puerto Rico es más fuerte que la de EE. UU. sobre protección de derechos a las mujeres￼

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente deroga los casos que regulan el aborto, en Puerto Rico no debería haber consecuencias mayores, porque la Constitución provee salvaguardas para la intimidad de las mujeres.

“Tenemos una Constitución que protege el derecho a la intimidad ampliamente. La Constitución de Estados Unidos establece el mínimo, no el máximo. Tú puedes ir más allá de lo de lo que provee la Constitución de Estados Unidos a la hora de proteger derechos. Y en Puerto Rico, como yo dije, por todo lo que está transcurriendo en la Legislatura, lo que estamos viendo es que aquí, en la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo, ocurren al principio del embarazo, y como dije también, aquí no tenemos casos pendientes ante los tribunales procesando por el delito de aborto, eso no existe aquí. Yo no vislumbro que eso va a cambiar, para decirlo de otra manera, Que no vislumbro que, a base de nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestras convicciones, lo que se ha dado en Puerto Rico en el pasado, es lo que acabo de decir, que las terminaciones de embarazo ocurren bien al principio de los embarazos y por otro lado, no se está procesando aquí a mujeres o médicos por ejemplo, por practicar el aborto. ¿Por qué? porque no ocurren cuando estamos hablando en etapa avanzada de los embarazos, sino más bien al principio de los embarazos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Bueno, si resultare que el Tribunal Supremo deja este asunto enteramente en manos de las legislaturas estatales y de los territorios como la nuestra, pues cada jurisdicción tendría la última palabra. Aquí en Puerto Rico tenemos una Constitución que incluye y protege el derecho a la intimidad, entre otros derechos que son aquí pertinentes. Pero no nos adelantemos. Vamos a esperar a ver cuál es la decisión del Supremo. Y como yo digo, este es un tema muy sensitivo. También controversial, y lo importante es que se les dé la oportunidad a todos, a los que tienen interés en el tema y que están informados de contribuir para que lo que sea, que ocurre en Puerto Rico haga sentido, sea justo o sea razonable”, añadió.