Gobernador ordena para la semana que viene un estimado de daños causados por Fiona

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes, que ordenó completar para la próxima semana, un estimado de daños y pérdidas económicas causadas por el paso -hace un mes- del huracán Fiona por Puerto Rico para la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Entiendo que la fecha límite, al momento, es 21 de octubre. En o antes del 21 de octubre se tienen que someter las solicitudes que estén pendientes. Esa fecha se puede extender, pero esa es la fecha pertinente al momento… Las directrices que estoy dando es que debemos levantar un estimado, aunque sea preliminar, un estimado global de todos los daños y pérdidas que entendemos que causó Fiona para algún momento la semana que viene”, dijo el gobernadora a preguntas de la prensa.

“Esa es la directriz que di, yo espero que la puedan cumplir y como dije, ya han recibido, Laboy me indica que ya tiene información de estimados de daño de los 78 municipios y de alrededor de 40 agencias del gobierno. Al momento ya se ha recibido información, es cuestión de recopilarla y si se somete al gobierno federal FEMA, que entonces se haga la salvedad de que nos reservamos el derecho de revisarla si tenemos que ajustarla porque llegue nueva información de algún daño”, añadió.

Asimismo el mandatario aseguró que su estimado preliminar de daños causados por el paso del huracán Fiona, rondan los 10 mil millones de dólares.

“Bueno, el que yo he dado bien preliminar es de alrededor de 10 mil millones de dólares que incluye daño y pérdida económica. Pero otra vez, eso es preliminar”, afirmó el gobernador.

“Bueno, yo lo que dije, vamos a tratar de levantar ese estimado porque me están llegando preguntas de ustedes mismos, de la prensa, así como puede ser de la misma ciudadanía, de cuál es el estimado. Entonces yo estoy diciendo vamos a tratar de tener uno para tenerlo ya para la próxima semana. Laboy está fuera de Puerto Rico, una actividad organizada por FEMA, por cierto y. Pero el regresa mañana en la mañana ya a sus labores y por eso le pedí pues que le dé prioridad a esto”, añadió.

El gobernador participó de reunión virtual con Gene Sperling principal asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el Instituto del Desarrollo de la Juventud, FEMA y otras agencias federales en relación al Crédito por Menor Dependiente, así como otras ayudas federales disponibles para familias que están en proceso de recuperación tras el paso del huracán Fiona.

“Ahora en Puerto Rico todas nuestras familias que tienen menores dependientes son elegibles, o sea para recibir estos créditos y estamos hablando de mínimo para este año que todavía se pueden radicar las planillas, estamos hablando de un mínimo de 3,000 dólares por menor dependiente. Esto puede ser hasta un abuelo que está cuidando aún a un nieto porque los padres no pueden hacerlo. Puede cualificar para solicitar estas ayudas. Y ahora mismo hay una planilla corta que se puede utilizar para hacerlo. Esa planilla se puede radicar hasta el 17 de noviembre”, mencionó.

Explicó que ya en Puerto Rico unas 220,000 familias han solicitado estos créditos contributivos y se estima que puede ser que falten alrededor de 75,000 familias.

“No solo nuestro gobierno, el gobierno federal 20 por lo menos 25 entidades sin fines de lucro, todos unidos para crear conciencia en Puerto Rico. El que no haya solicitado esta ayuda, no importa los ingresos que tenga. Y esto no es un mecanismo para detectar, por ejemplo, evasión contributiva en lo más mínimo. No se penaliza a nadie. Hasta inmigrantes que no tienen sus documentos en orden pueden solicitar la ayuda porque esto es una ayuda humanitaria, así que vamos a aprovecharla. Estuvimos participando ahora en una conferencia telefónica, pero por por Zoom, o sea por video, en la que estaban representantes de la Casa Blanca, representantes de las entidades sin fines de lucro que yo mencioné, y están cuatro jefes de nuestras agencias que están participando en esto fuertemente, la secretaria del Departamento, la Familia, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Agricultura y el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio”, añadió.

Instó a acceder a ctc.org.