Gobernador participa en ceremonia de ascenso a más de 500 agentes a rango de Sargento 

SAN JUAN (CyberNews)- El gobernador Pedro Pierluisi, junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos y el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, participó e; jueves de una ceremonia en la que se oficializó el ascenso a rango de Sargento a sobre 500 agentes de la Uniformada.

Además, durante la actividad celebrada en la Semana de la Policía se reconocieron a cerca de 40 oficiales como Valores del Año.

“Nuestro pueblo ha enfrentado grandes retos, desastres naturales, una pandemia, narcotráfico y violencia de género. En tiempos de tormentas, les pedimos que dejen a sus familias para salvaguardar la vida y propiedad de las nuestras. Aún con recursos limitados, les pedimos que salgan a la calle todos los días a velar por la seguridad de nuestra gente. Ante el peligro que representa el tráfico de drogas, les pedimos que arriesguen sus vidas y combatan el crimen. Frente a aquellos que no valoran la vida, les pedimos que los persigan y los procesen. Y ante crímenes impensables como lo que vimos esta semana, les pedimos que den el frente y que sirvan de apoyo a nuestro pueblo. Sí, es mucho lo que les pedimos, pero nuestros policías siempre están ahí, honrando su uniforme, sirviendo con valentía y dando el todo por el todo por Puerto Rico. ¡Qué dichosos somos de contar con la Policía de Puerto Rico!”, enfatizó el gobernador en declaraciones escritas.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Alexis Torres, destacó que “hoy honramos a los agentes que van más allá del cumplimiento de su deber. A esos compañeros que se esmeran por honrar el uniforme todos los días, gracias por su dedicación y valentía. Reafirmo el compromiso del Departamento de Seguridad Pública en seguir trabajando para proveerles la tecnología necesaria para continuar salvando vidas y protegiendo a nuestra comunidad”.

Mientras, el comisionado del Negociado de la Policía expresó que “es la primera vez en la historia de la Policía que se asciende esta cantidad de uniformados a un mismo rango, en un solo evento. Entre los ascendidos, hay 357 varones y 159 féminas. Es también la primera vez, que la posición de Sargento, una función de supervisión sumamente importante dentro de la Uniformada, contará con una cantidad significativa de mujeres. Estoy seguro de que, a este logro, le seguirán muchos otros, a través de los cuales las mujeres continuarán escalando como líderes dentro de nuestro cuerpo”.

“Hoy se reconoce la labor sobresaliente y el compromiso de estos policías con su pueblo y con sus compañeros. Pero con ello, aspiramos también a que estos reconocimientos sirvan de motor para incentivar el que los premiados y el resto del cuerpo policiaco continúen ofreciendo a los ciudadanos el servicio que estos merecen y esperan de sus policías”, añadió López Figueroa.

Destacó las asignaciones de fondos para adquirir equipos de seguridad, incluyendo cámaras corporales para 150 agentes, armas, uniformes y cerca de mil vehículos nuevos para la flota del Negociado.

Del mismo modo, se han priorizado las academias para el reclutamiento de más miembros de la Policía, logrando graduar 726 cadetes por los pasados dos años, así como la agilización de la reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura de los cuarteles, alrededor de la Isla.

“Soy testigo de primera mano de la labor encomiable que realizan nuestros policías. Conozco sus necesidades y estoy comprometido a apoyarles incondicionalmente. Me he asegurado de que todos estén cotizando para el seguro social y el acceso a la cubierta de Medicare. Asimismo, aseguramos asignaciones significativas a las cuentas de retiro de nuestros policías para darle un retiro más digno y garantizamos que todo policía retirado que no tenga plan médico pueda tener acceso al plan Vital. Al mismo tiempo, seguimos incentivando el desarrollo profesional de nuestros oficiales y trabajando para cumplir con la Reforma de la Policía para lograr sus objetivos y lograr que culmine la supervisión federal de nuestra uniformada”, añadió Pierluisi.

El gobernador resaltó que la implementación y continua ejecución del Plan Integral de Seguridad ha significado una reducción en los asesinatos por dos años consecutivos y, en lo que va de año, se han registrado 20 asesinatos menos que el año pasado; de igual modo, han mermado los delitos contra la persona y los casos de feminicidio. Además, aseguró que el modelo SARA y los impactos comunitarios del Negociado están rindiendo fruto, empoderando y apoyando a las comunidades en riesgo.

En la ceremonia, se entregaron las valiosas Medallas al Valor de Oro y se enalteció la acción y el desempeño diario como agentes de la Uniformada a los agentes Waldemar Burgos Rodríguez y Yomara Valle Rivera, ambos de la Unidad Motorizada de San Juan. En la madrugada del 2 de abril de 2022, ambos agentes realizaban un patrullaje preventivo por el área de la avenida Jesus T. Piñeiro cuando se percataron de que el conductor de una guagua rebasó la luz roja de un semáforo. Los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a los comandos de los policías, quienes les ordenaron detenerse, iniciando así una persecución a lo largo de la avenida De Diego en Puerto Nuevo hasta llegar al residencial Vista Hermosa. Allí, los individuos, actuando en común y mutuo acuerdo, dispararon contra los uniformados. El policía Burgos Rodríguez resultó gravemente herido con un disparo en la cabeza.

Entre los reconocimientos otorgados se encuentra el de comandante de Área del Año, que fue para el teniente coronel José Rosario Polanco, jefe del área de Arecibo, quien con integridad y rectitud comandó y dirigió a sus subalternos alcanzando grandes logros en su área policiaca.

Otras premiaciones fueron para el director del Negociado del Año, donde resultó victorioso el capitán José D. González Montañez, quien dirige el Negociado de Patrullas y Carreteras. Los comandantes de Zona y Distrito del Año, por su parte, le fueron otorgados al capitán Rafael O. Asencio Terrón, de Zona Arecibo, y a la teniente II Yareliz E. Matos González, del distrito de Las Piedras, del área de Humacao, respectivamente.

De igual forma, se reconoció la labor del teniente I Iván A. Bahr Silva, como Oficial del Año por su labor en la División de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales del área Metropolitana y del capitán Joel González Ramos como director del Año por su trabajo como jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.

En lo que respecta a la categoría de Sargento del Año, el galardón fue para el sargento Javier González Gómez, de la División de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, Área Metropolitana. De igual manera, en los importantes puestos de agentes masculino y femenino del Año, el elogio lo obtuvieron los agentes José A. Rodríguez Rivera y Ashlee Y. De Jesús García, ambos de Patrullas de Carreteras y Autopista de Carolina.

Así mismo, se escogió como agente investigador del Año a la agente Keila Velázquez Díaz, de la División de Vehículos Hurtados de San Juan, cuya labor ha resultado en un alto esclarecimiento de casos en el hurto de autos en la zona.

Por otro lado, en la categoría de empleado del Sistema Clasificado del Año, se reconoció el trabajo de José A. Rosario Vélez, de la División de Laboratorio de Fotografía Criminal, y como Reservista del Año, se elogió la labor de Ángel Robles Gerena.

De igual manera, se otorgaron Medallas al Valor de Plata en reconocimiento a aquellos agentes que, a pesar de enfrentar situaciones inesperadas y de alto riesgo, lograron realizar un trabajo de excelencia en el cumplimiento de su deber. Los reconocidos en esta categoría son los agentes de Arrestos Especiales, Víctor M. Vélez Meléndez, Luis M. Torres Ramírez, Víctor M. Torres Quiñones, Freddy Muriel Cintrón, Joel Bermúdez Molina, Inyemar Camacho Hernández, Angel G. Rodríguez Cruz, Sergio A. González Torres, Jorge J. Santiago Valentín, Ricardo Morales Rivera, Omar Rivera Ríos y Dolis M. Pérez Quirós. Además, de la misma división, a los sargentos Israel A. Adames Ha y Luis A. Torres Vidro y el teniente I Raúl Negrón Calderón.

Otros, que recibieron el mismo reconocimiento, lo fueron los agentes Abier A. Román Montijo y Wilson R. Martínez Durán, de Patrullas de Carreteras de Arecibo y San Juan respectivamente, los agentes Alfredo González Del Río y Carlos E. Cotto Marrero, ambos de Inteligencia Bayamón, y de la División Marítima, los agentes José Pérez Daza, Nelson de León Colón, Xavier Bernardi Salina y Hugo Paredes Beltrán.

“Puerto Rico tiene sus retos, pero también estamos viviendo tiempos de mucha esperanza y de grandes oportunidades. Ustedes son clave para que nuestra gente se sienta segura, para que nuestra Isla sea atractiva para el turismo, la inversión y el desarrollo económico. Ustedes no están solos, mi gobierno los valora, los respeta y los va a defender, ante todo. Y conmigo van a contar siempre”, concluyó el gobernador.