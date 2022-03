Gobernador pide a la Legislatura mayor cooperación en su Mensaje de Situación de Estado

EL CAPITOLIO (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia ofreció el martes su Mensaje de Situación del Estado, en el cual, entre otras cosas, solicitó nuevamente al liderato de la Asamblea Legislativa mayor colaboración.

“He sido bien consciente del mandato de nuestro pueblo. Nuestra gente nos pidió resultados y para eso se necesita colaboración y trabajo en equipo. En este año, en algunas ocasiones hemos demostrado que podemos lograrlo, como por ejemplo en la ley para viabilizar el Plan de Ajuste de Deuda, la ley del salario mínimo y la ley del crédito por trabajo. Para mí no es importante quién presenta una medida o propone una idea si es buena para Puerto Rico. He firmado 137 medidas y he vetado 44, muchas de ellas con la intención de firmarlas si se atienden errores en su redacción.

Ahora bien, he presentado 76 medidas de administración, y solo 3 se han atendido. Y muchos nombramientos han sido dilatados poniendo en riesgo el trabajo que nuestro pueblo merece. Nuestra gente eligió diversidad en este cuerpo legislativo, no para que pusiéramos a un partido u otro primero, sino para que pongamos a Puerto Rico primero, para que trabajemos juntos por ese pueblo que nos dio su voto de confianza.

A la hora de legislar, les exhorto, de corazón, a dejar a un lado la política partidista para juntos buscar el bien común de todas y todos en Puerto Rico. Y cuando tengamos diferencias, que sean sobre las ideas y no sobre las personas. Solo así cumpliremos con lo que el pueblo nos ha pedido: acción y resultados”, dijo el gobernador en su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

Pierluisi Urrutia solicitó la aprobación del proyecto Family First.

“Tenemos cientos de trabajadores sociales dando el todo por los más vulnerables, por lo que estamos proveyendo más recursos al Departamento para aumentar sus escalas salariales y lograr el reclutamiento necesario que permita atender los retos sociales que tenemos”, expresó.

De otra parte, anunció que creará “un Comité Multisectorial liderado por la Secretaria de la Familia y en coordinación con la Coalición para la Seguridad Alimentaria, para aunar esfuerzos a favor de que participemos en el programa SNAP en igualdad de condiciones”.

El gobernador anticipó además que a partir del miércoles comenzarán las subvenciones del programa de Apoyo Energético. Hasta el momento, 888 empresas, que incluyen 297 mujeres empresarias y 99 jóvenes emprendedores, serán beneficiados para la instalación de sistemas de energía solar y baterías y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Finalmente, dio a conocer la empresa escogida para el reciclaje de neumáticos, que previamente se había informado que estaría ubicada en el pueblo de Yabucoa.

“El DDEC logró que una empresa puertorriqueña decidiera emprender en esta industria y ya para finales de este verano estará recibiendo cientos de miles de neumáticos para convertirlos en relleno para jardines, alfombras y pisos de goma como los que se usan en parques y gimnasios.

Aquí se encuentran con nosotros dos jóvenes puertorriqueñas, Virginia y Verónica González, que son representantes de (OAFA Rubber), la compañía netamente boricua que va a reciclar las gomas. Una historia de éxito para ellas, para nuestro ambiente y para Puerto Rico”, mencionó.

Como parte del mensaje, no se quedó fuera el tema del status.

“No debe haber espacio para abogar en contra de la voluntad de nuestra gente; eso es fallarle a la democracia. Vamos a lograr que el Congreso convoque a nuestro pueblo para acabar con la colonia. Y vamos a seguir luchando por la Igualdad plena que garantiza la Estadidad”, sentenció.