Gobernador pide no se distraigan pidiendo la renuncia de Fermín Fontanés 

DORADO (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia pidió el miércoles que no se distraigan con pedidos de renuncia para el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez.

“Esos son distracciones. Yo no me voy a distraer. Nos nos distraigamos. Todos fiscalicen cuando digo todos, es todos, el Negociado de Energía, la Autoridad de Alianzas Público Privadas, la propia Fortaleza, la Autoridad de Energía Eléctrica, los alcaldes y alcaldesas, todos tenemos que fiscalizar y lo estamos haciendo”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Sobre si está complacido con la labor de Fontanés Gómez, el gobernador contestó: “no es cuestión de estar complacido. Él tiene una responsabilidad muy grande”.

A preguntas de si está satisfecho con la negociación que culminó con el contrato a LUMA Energy, Pierluisi Urrutia expresó “es que esa pregunta me la han hecho en muchas ocasiones y la contestación es la misma. Existe un contrato y hay que cumplirlo”.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una visita al pueblo de Dorado como parte del programa Fortaleza un tu Pueblo.