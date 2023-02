Gobernador reitera que no ordenó despedir a fiuncionarios públicos que respaldan a “otras candidatas”

FAJARDO (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes, en que su administración no ha emitido órdenes para despedir a funcionarios públicos que respalden “a otras candidatas”, como lo denunció la comisionada residente Jenniffer González Colón.

“Ah Bueno, yo no opino sobre la gestión legislativa. Los legisladores tienen el derecho de fiscalizar a la rama ejecutiva, lo deben hacer con razonabilidad y prudencia. En cuantpo a esa situación, yo no tengo los pormenores”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Lo que sí, y lo voy a reiterar, yo dirijo la rama ejecutiva y aquí no ha habido instrucción alguna de que aquí se esté castigando de forma alguna a personas por asuntos así, estrictamente político partidistas. Claro, sabemos que hay un personal de confianza de libre remoción que toiene que estar enfocado con la misión de nuestra administración. Aquí no ha habido instrucción alguna de mi parte de estar castigando a servidores públicos por razón de que estén apoyando a un candidato o a una candidata a un partido u otro partido. Lo digo porque tengo que decirlo, en el caso de personal de confianza tienen que ser personas identificadas con la misión como el programa de gobierno de mi administración. Si se pierde la confianza sobre un funcionario a ese nivel es suficiente. En cuando a personal de carrera no puede incidir en asuntos político partidistas y en cuanto a personal de confianza el criterio rector mio o de mi equipo, la persona, quien sea, que esté apoyando el gobierno de mi administración y ejecutando para el bien de la agenda de la administración”, añadió.

Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González Colón remitió una carta al presidente de la Comisión Anti-Corrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago en la que solicitó mover de fecha la citación por compromisos fuera de la Isla. Expuso que sus fechas hábiles para asistir a vistas públicas podrían ser el jueves, 17 de febero de 2023 o el viernes, 17 de febrero de 2023.

El pasado 28 de enero de 2023, González Colón acudió a una actividad política en una finca en Las Marías junto al senador Thomas Rivera Shcatz, Gabriel Rodríguez Aguiló, entre otros presentes, y lanzó una advertencia a funcionarios de gobierno que le respaldan su campaña y denunció que éstos syupuestamente recibieron amenazas por despedirlos si la apoyan políticamente.