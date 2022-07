Gobierno conmemora el 4 de julio en reclamo de “igualdad” Sonido

CATAÑO (CyberNews) – El Gobierno de Puerto Rico celebró este lunes, la conmemoración del 246 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de conformidad con la política pública de salvaguardar los fundamentos democráticos constituidos sobre los principios de libertad, justicia e igualdad de derechos.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia ofreció enfocó siu mensaje en la lucha por “la igualdad” de derechos para todos los ciudadanos de Puerto Rico.

“Juntos hoy celebramos los principios de igualdad y democracia que distinguen a Estados Unidos, reiteramos nuestro orgullo de ser parte de la nación americana y levantamos su bandera, conscientes de que falta camino por andar hacia la igualdad plena bajo esa bandera. En ese camino hemos obtenido muchos privilegios que valoramos en nuestro diario vivir”, sostuvo el gobernador.

Añadió que “por 123 años la bandera americana ha ondeado en nuestra tierra, y desde hace 105 años somos ciudadanos americanos. Y desde entonces estamos inmersos en la lucha por la democracia plena. Porque esa verdad evidente de igualdad aún no se ha materializado plenamente en Puerto Rico”.

“Los que nos sentimos orgullosos de tener la ciudadanía americana no estamos dispuestos a conformarnos con solo parte de los derechos y oportunidades de esa ciudadanía. Queremos la democracia total, no la aceptamos a medias. Luchamos por ella para nuestros soldados y veteranos, para nuestros ciudadanos más vulnerables, para nuestros jóvenes y envejecientes, para nuestra clase trabajadora, para nuestras empresas, y para tener el derecho al voto por el presidente y los que nos representen en el Congreso”, expresó el gobernador y puntualizó en que “la nación americana nos demostró que el derecho a la igualdad no se cede, se lucha y se exige”.

El evento fue dedicado a la Legión Americana liderada por la comandante Carmen Rosario Díaz, quien es la primera mujer a cargo en el Departamento de Puerto Rico de la Legión Americana. Esta organización es integrada por veteranos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con el propósito de servir a nuestros veteranos y veteranas, mejorar su calidad de vida y defender sus derechos y beneficios adquiridos. Las ejecutorias de la Comandante Rosario Díaz han sido determinantes para la obtención de varios reconocimientos.

La Legión Americana se estableció en el año 1919 mediante legislación del Congreso de los Estados Unidos de América como una organización patriótica de veteranos dedicados a la mutua ayuda y a defender los derechos de quienes han ofrendado sus vidas en defensa de la nación americana.

En la actividad estuvieron presentes el secretario de Estado, Omar Marrero; el alcalde anfitrión, Julio Alicea Vasallo; la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales; secretarios y jefes de gabinete. También, senadores, representantes, primeros ejecutivos municipales y representantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Durante los actos protocolares el secretario de Estado tuvo a su cargo leer la Proclama y Dedicatoria. Por su parte, la Banda 248 de la Guardia Nacional, así como la del ARMY presentaron una selección musical y desde El Morro, en el Viejo San Juan, se emitieron 50 cañonazos acompañados de un desfile de pescadores en la Bahía de Cataño. Para culminar los actos protocolares se llevó a cabo un desfile con componentes de seguridad locales y federales.