Hay que fiscalizar a los fiscalizadores de LUMA, propone el gobernador

BARRANQUITAS (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes, que el plan (que todavía es borrador) para la fiscalización de LUMA Energy, tiene que publicarse, para “poder fiscalizar a los fiscalizadores”.

“No, no quiero señalamientos de parte y parte, cada cual que asuma su responsabilidad y si hay un documento que detalla lo que cada cual tiene que hacer, para mi es irrelevante que sea un borrador. Si hay un documento que detalla lo que cada cual tiene que hacer que salga a la luz pública para que nosotros podamos fiscalizar a los fiscalizadores”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pierluisi Urrutia recordó su llamado a que LUMA Energy “está en probatoria, por consiguiente, la fiscalización tiene que mayor en un periodo de probatoria”.

“A LUMA le conviene y al pueblo de Puerto Rico le conviene que su desempeño sea mejor y que yo pueda decir otra cosa, como gobernador. Ahora mismo yo estoy diciendo no estoy satisfecho, yo quiero que ese desempeño mejore. Cuando mejore y me sienta satisfecho lo voy a decir”, señaló.

Asimismo, el gobernador dijo esperar a que ocurran cambios gerenciales en LUMA, antes de pensar en someter nuevas propuestas de APP’s para buscar a una nueva empresa que administre la transmisión y distribución de energía eléctrica.

“Todo ese proceso yo no quiero ni pensarlo ahora, yo sé exactamente qué es lo que habría que hacer, pero por el momento porque tengo que ser responsable, lo que estoy diciendo es LUMA, mejora tu desempeño, estoy viendo unos cambios, pero todavía no me satisfacen, la gerencia es responsable por lo que ocurrió, así que voy a estar bien pendiente por si hay cambios gerenciales”, expuso el gobernador.

Las expresiones del mandatario se dieron durante una conferencia de prensa para anunciar los trabajos de construcción del puente en la carretera PR-770 del barrio Cañabón en Barranquitas.