Ideas de liderazgo con Eikyō

Por Zenaida Ramos Ramos

redaccion@elexpresso.com

BAYAMON — El liderazgo es parte de la vida personal y profesional del comisionado de la Policía Municipal de esta ciudad, Ángel Jiménez Colón.

Para transmitir sus conocimientos acaba de publicar su primer libro “Aprendiendo a liderar: Método Eikyō para todo buen líder.”

Define liderazgo como un proceso mediante el cual se influencia a una persona al crear un ambiente positivo y motivarlo a completar las metas y objetivos delineados para el beneficio de la organización.

La pasión de Jiménez Colón por este tema lo motivó a estudiar el poder de la influencia y cómo se pueden utilizar ciertas técnicas para que las personas puedan alcanzar la excelencia, al desempeñarse en una empresa u organización.

“Soy amante de la lectura. Uno de los temas que más he estudiado es el liderazgo. He comprendido la importancia del líder para todo en la vida. Si una persona no logra desarrollar su estructura de liderazgo, no tendrá éxito. Es importante en el desarrollo de la sociedad. Las destrezas de liderazgo lo acompañarán en todas las tareas de la sociedad”, indicó Jiménez Colón, mientras mostraba algunos libros sobre su tema preferido, escritos por expertos internacionales.

Agregó que es un error pensar que se debe tener un puesto alto para ejercer liderazgo. Al contrario, las destrezas de un líder “están dentro de la comunidad y en todo lo que hace y se desarrolla en la sociedad.”

DIEZ PASOS

En su libro, escrito en lenguaje sencillo y de cinco capítulos, expone los 10 pasos del método Eikyō (palabra japonesa que significa influencia), para guiar a las personas a mejorar su poder de influencia. Así lograrán la recepción necesaria para alcanzar sus metas y objetivos, dice.

Para el Comisionado de la Policía de Bayamón, la disciplina en el estilo de vida de los japoneses es impresionante y digna de emular, al igual que sus procesos gerenciales. Estos recalcan la motivación e influencia.

“Fundamentado en esa cultura que admiro y he estudiado sobre sus métodos de influencia, he desarrollado el método Eikyō. Este método se fundamenta en mis experiencias y desempeño como líder, durante más de 15 años, en equipos de trabajo y en mis estudios sobre grandes líderes,” explicó. Su libro va dirigido a empresarios, líderes religiosos de emprendimiento y deportivos.

Los 10 pasos expuestos en su libro de 84 páginas son:

Despréndete de tu ego: Un líder que tiene exceso de autoestima lo refleja en sus seguidores. La única palabra que sale de su boca es yo. Cuando se desprende de su ego, es empático con sus seguidores y utiliza la palabra nosotros.

Valora a las personas: Se puede demostrar ese sentido de valor hacia los seguidores al reconocer su trabajo, apreciarlos y darles crédito a sus acciones. Esto promoverá un ambiente saludable en donde el seguidor se sentirá valorado.

Muestra afecto a tus seguidores: En el desarrollo de la relación entre líder y seguidor debe mediar el afecto para que la influencia del líder sea más efectiva. Demostrar afecto a los seguidores aumentará nuestro poder de influencia, lo cual nos fundamentará como mejores líderes.

Gánate la credibilidad de los seguidores: Un buen líder siempre brinda el ejemplo y guía a sus seguidores… Debe cumplir sus promesas y compromisos…

Siempre da algo a cambio: Dar algo a cambio es tan sencillo como decir: Gracias por tu ayuda. Es algo como expresarle al seguidor: “Excelente trabajo; te felicito.” La gratitud es la mejor herramienta que puede dar cualquier líder.

Elogia a tus seguidores: Cuando te desprendes de la venda del egoísmo y comienzas a elogiar los logros de tus seguidores en la organización, tu poder de influencia crece exponencialmente. Tus seguidores identifican que su líder reconoce su trabajo y lo resalta para beneficio individual de los integrantes y de la organización.

Guía a tus seguidores: La buena comunicación, mostrar cómo hacer las tareas y la retroalimentación son maneras de guiarlos hacia las metas y los objetivos de la organización.

Escucha: Cuando los líderes prestan atención a lo que le dicen sus seguidores, logran conocer sus intereses, gustos y necesidades. Entenderán que pueden confiar en su líder.

Empodera a tus seguidores: Una de las maneras de empoderarlos es delegando funciones, tareas y actividades en ellos. Al ayudarlos a comprender el trabajo, tomarán decisiones en beneficio de la organización.

Haz que se sientan parte de la organización: Un buen líder ayuda a que sus seguidores alcancen sus metas profesionales; los inspira y motiva en todo momento. Fomenta el trabajo en equipo y crea un ambiente que promueve el balance entre la vida y el trabajo.

Jiménez Colón completó un bachillerato en Justicia Criminal y maestría en gerencia con concentración en liderazgo estratégico de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey, donde es profesor de investigación criminal. Cuenta con doctorado en educación con concentración en liderazgo organizacional de la Nova Southeastern University, Recinto de Davie en Florida.

Su libro, que presentó este pasado miércoles 17, en el Salón La Rosa, en Bayamón. Puede conseguirlo en: www.amazon.com.