Inclinado el gobernador a convocar una Sesión Extraordinaria

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que está inclinado a convocar una sesión extraordinaria, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1387 que le saca dinero a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, para transferirlos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para mitigar el aumento en la factura de energía eléctrica.

“A mi me parece inverosimil que eso no se atendió. Es algo increíble. ¿Quién puede estar en contra de darle un alivio al bolsillo de nuestro pueblo?”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Lo que yo no quiero es poner en peligro ese proyecto en particular. Tienen que recordar que el Negociado de Energía está a punto de tomar su decisión. Así que lo ideal sería que se abran los trabajos y en una hora se apruebe el alivio y el Negociado de Energía puede reconsiderar su posición”, añadió.

Según el gobernador, la movida del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez de supuestamente condicionar la aprobación de la medida al proyecto para facilitar el proceso de transición en ese cuerpo legislativo, constituye “un chantaje”.

“Mi llamado es, y voy a hacer todo lo posible por que así sea, que esa medida se lleve a votación a base de sus propios méritos y que no inserten otros asuntos u otros proyectos. O sea, que no se condiciones la aprobación de un proyecto como ese a base de la aprobación de otro proyecto. Basta ya de eso. Estos proyectos son demasiado importantes, para aúne starlo sujetando su aprobación a la aprobación de otras medidas. Hasta cierto punto es como un chantaje. Eso yo lo pudiera entender en alguna medida inconsecuente o que no tenga tanta trascendencia”, afirmó.

Cuestionado si incluiría alguna otra medida, Pierluisi Urrutia contestó que su interés es que esa medida se apruebe sola.

La medida fue derrotada en la Cámara de Representantes el pasado viernes. Se solicitó una reconsideración sobre la medida, pero supuestamente no se ha atendido.