Investigación preliminar no encontró irregularidades en caso de menor embarazada por familiar, alegó secretario del DE

SAN JUAN (CyberNews)- El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés dijo el miércoles que el informe preliminar sobre el caso de la menor de educación especial que fue embarazada por un familiar no detectó ninguna situación irregular.

“Este servidor tuvo comunicación directa con personal de la escuela, tanto con la directora, trabajador social, maestro de educación especial y la asistente de servicio que estuvieron acompañando a esta menor durante toda su jornada del año académico. Igualmente, con la psicóloga escolar y el resto del componente de educación especial.

Ellos tuvieron una reunión ayer, levantaron un informe sobre lo acontecido durante todo el año escolar de esta menor. Ella cesó clases durante el mes de mayo pasado, así que el informe se remonta a unas 9 semanas para atrás. Ellos no levantan banderas, levantan que mamá es una persona que estuvo muy presente, no solamente durante este año escolar, sino durante el periodo de la pandemia. La niña estuvo acudiendo con regularidad y no vieron señales fisiológicas”, dijo el secretario en entrevista radial (Noti Uno).

“Sin duda, esto es un informe preliminar, son conversaciones preliminares, Nosotros vamos a estar analizando el informe con el componente psicosocial a nivel central, viendo oportunidades de repasar los protocolos en cuyo caso haya necesidad de profundizar en una investigación mayor y asignar responsabilidades de lo que ocurrió. Sin duda alguna, todos tenemos una responsabilidad de proteger a nuestros niños”, añadió.

Cuestionado si ninguno de los empleados del departamento que compartieron con la menor no se dio cuenta de que la barriga de la menor creció como consecuencia del embarazo, Ramos Parés contestó que “para ese final de curso, debía tener algunas 20 semanas y lo que ellos alegan es que la jovencita utilizaba un uniforme bastante holgado. Te tengo de que decir que había mucha consternación en la conversación que tuve con cada uno de ellos por separado, igualmente había mucha sorpresa. Una situación que se enteraron por los medios y que no se esperaban”.

Actualmente, la menor, tiene siete de meses de embarazo y se encuentra recluida en una institución hospitalaria en el área de Caguas.

A Carlos Soto Rivera, padrastro de la menor, le radicaron cargos por maltrato infantil y abuso sexual luego de que supuestamente confesara haber violado a la menor.

Posteriormente, la madre de la menor de 13 años fue llevada ante un magistrado para la radicación de cargos criminales por negligencia. Ambos no pudieron prestar la fianza impuesta, por lo que fueron ingresados a una institución carcelaria.