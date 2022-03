Jan Fonseca prepara el regreso

Luego de recuperarse de una lesión en la espalda, el joven karateca Jan Fonseca está listo para su primer compromiso que será el Campeonato Centroamericano y del Caribe Adulto y Juvenil de Karate.

Fonseca, natural de San Juan, sufrió una lesión en la espalda el pasado año por lo que no pudo ver acción en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil. “Más que preparado para hacer un buen papel, he entrenado con mucha fuerza y concentración; estuve entrenando en Florida con el campeón Panamericano (Janko Dorta). Me sentí bien trabajando con Dorta”, mencionó Fonseca de 19 años a PV Media Sports.

El Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil y Adulto se celebrará en El Salvador desde el lunes 21 de marzo. Fonseca competirá en la categoría -60 kilogramos de peso en adulto y juvenil.

El joven karateca ha logrado dos medallas de bronce en Campeonatos Centroamericanos y del Caribe (Venezuela 2017 y Costa Rica 2019). Participó el año pasado en el Open de Arganda, donde obtuvo en Sub-21, la medalla de bronce y en adulto consiguió la plata.

Jan es hermano de la karateca, Janessa Fonseca que logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior. Igual que su hermana son productos del Puerto Rico Tiger Dojo siendo entrenado desde sus comienzos por el entrenador Ricardo Rivera.