Jenniffer González invita a estudiantes a participar de oportunidades de estudio y competencia de arte del Congreso

WASHIGTON, D.C. (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, invitó a los estudiantes de escuela superior a participar de la feria de oportunidades de estudios en academias militares que ofrecerá este sábado 25 de marzo y en la competencia de arte que lleva a cabo el Congreso. Estudiantes de escuela superior, padres y orientadores tendrán la oportunidad de conocer los requisitos y procesos para ingresar a las academias militares en la feria de orientación que realiza la comisionada este sábado 25 de marzo, de nueve de la mañana a una de la tarde en el Salón Protocolar del antiguo edificio de Medicina Tropical en San Juan.



Parte de los requisitos para ingresar a una academia militar es tener una recomendación escrita de ciertos oficiales entre ellos, del congresista donde reside el estudiante. Es por esto que, todos los años los miembros del Congreso realizan orientaciones sobre el proceso de admisión.



El proceso para poder ingresar a una academia militar comienza con la entrega de documentos requeridos a la academia militar de predilección del estudiante y luego con la solicitud de nominación a la oficina del congresista de donde es residente el solicitante.



Las cuatro academias militares para las cuales se necesitan la recomendación del congresista de donde reside el solicitante son: la Academia Militar de Estados Unidos, West Point, Nueva York; la Academia Naval de Estados Unidos, Annapolis en Maryland; la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Colorado Springs, Colorado; y la Academia de la Marina Mercante, Kings Point, Nueva York. La quinta academia militar es U.S. Coast Guard Academy (USCGA), New London, Connecticut, pero para esta no es necesaria la nominación de un congresista.



Los que deseen competir para una nominación de la comisionada residente, para entrar a una academia militar, deben tener un desempeño académico de excelencia, pasar un examen de aptitud física, tomar el examen del SAT y gran potencial de liderato. Además, debe ser ciudadano americano, graduado de escuela superior, entre las edades de 17 y 23 años, soltero(a), sin dependientes y debe residir en el distrito de Puerto Rico.



Los interesados en participar de la orientación pueden llamar para más información a la oficina de distrito de la comisionada, 787 723 6333 o registrarse a través del enlace: https://gonzalez-colon.house.gov/services/military-academy-nominations



Por otro lado, ya comenzó la competencia de arte del Congreso en donde el ganador tendrá su obra exhibida en el Capitolio en Washington D.C. por un periodo de un año.



La competencia de arte del Congreso está abierta para los estudiantes de escuela superior, tanto públicas como privadas. Los participantes tienen hasta el miércoles, 26 de abril de 2023 hasta las 4:00 p.m., para entregar en la oficina de distrito de la comisionada en San Juan el arte y los documentos.



El arte para presentarse no puede ser más grande de 26 pulgadas de alto por 26 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de profundidad y no puede pesar más de 15 libras. Únicamente, la obra ganadora será enmarcada por lo que debe tener en consideración las medidas al momento de someterla para que no se excedan del límite en caso de ser enmarcada.



Se permitirán artes que incluyen los siguientes medios: pintura (aceite, acrílico, acuarela, entre otros); dibujos (lápices de colores, lápiz, tinta, marcadores, carbón y en pastel (estos últimos se recomiendan que tengan fijador); collage; impresiones (litografías, serigrafías, impresiones en bloque); medios combinados; arte en computadora; y fotografías.



Cada obra debe ser original en su concepto, diseño y ejecución y no pueden violar las leyes federales de derechos de autor.



Los estudiantes que deseen participar deberán leer todas las instrucciones, cumplir con todos los requisitos y entregar la hoja de inscripción. Para más información pueden llamar a la oficina de la comisionada residente en San Juan al 787-723-6333 o entrar a http://gonzalez-colon.house.gov/services/art-competition donde encontraran los documentos para la inscripción.