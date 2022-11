Jenniffer González lidera fiscalización del uso del Observatorio de Arecibo

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, informó el viernes que aunó esfuerzos con colegas en el Congreso de ambos partidos y de ambos cuerpos legislativos para cuestionar a la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) su propuesta más reciente para manejar el Observatorio de Arecibo.

“El Observatorio de Arecibo ha sido una facilidad líder en el campo de las ciencias e investigación por cerca de 60 años. Ha apoyado a generaciones de científicos durante el transcurso de sus carreras en STEM y han hecho múltiples contribuciones a los distintos campos científicos. La propuesta para el próximo acuerdo que comienza el año que viene para manejar el Observatorio dejaría a la facilidad notablemente en desuso y, según escrita, limita consideraciones para la reconstrucción de tecnología que podría reemplazar el radio telescopio de 305-metros”, dijo González Colón en declaraciones escritas.



La inversión de fondos federales ya hecha, la seguridad nacional y la diminución del foco disciplinario de astronomía y ciencia activa a las materias de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) fueron los temas que cuestionaron en una misiva dirigida al director del NSF, el honorable Sethuraman Panchanathan, los congresistas González Colón (PR), Michael Waltz (R-FL), María Elvira Salazar (R-FL), Darren Soto (D-FL), Steven Palazzo (R-MS), Stephanie Murphy (D-FL), el senador Marco Rubio (R-FL), y el senador Rick Scott (R-FL).



“Estamos preocupados por el futuro del Observatorio y apoyamos el uso de cada una de las tecnologías actualmente presentes, así como potenciales nuevos instrumentos. Desafortunadamente, creemos que la solicitud de propuesta actual (NSF 23-505) se queda corta en la utilización completa de todos los instrumentos disponibles en el Observatorio de Arecibo”, expresan los congresistas en la carta.



La NSF publicó en octubre una solicitud de programa para un nuevo acuerdo de cooperación de 5 años para administrar el Observatorio de Arecibo. La propuesta busca un reenfoque del centro a uno de educación e investigación STEM y no considera la posibilidad de reconstruir un nuevo radiotelescopio que reemplazaría el de 305- metros que colapsó en diciembre del 2020. Además, la solicitud no incluye otros instrumentos científicos con los que actualmente cuenta el centro, como la antena de 12 metros y la instalación LIDAR.



Los congresistas piden al director de la NSF una propuesta actualizada que incluya todo el conjunto de instrumentos en el Observatorio; que aclaren la colaboración con otras agencias previo a llegar a la decisión de la solicitud, el plan propuesto para las tecnologías actuales, que se trabaje con una perspectiva de seguridad nacional, entre otros.



Sobre el enfoque educativo, subrayan que respaldan toda inversión federal para la educación STEM; pero entienden que el nuevo enfoque se queda corto al excluir la operación de los instrumentos científicos que ya están ahí, los que permitían que el Observatorio ofreciera una experiencia única de trabajar junto con los científicos, obtener experiencia práctica en el funcionamiento de los instrumentos y analizar directamente nuevos datos científicos. “Sin una investigación activa, multidisciplinaria y de clase mundial presente, no existe una plataforma para una educación STEM verdaderamente sólida en el Observatorio”, expresan en la carta.



Luego del huracán María, González Colón junto a sus colegas en el Congreso aseguró fondos para reconstrucción de la instalación (Ley Pública 115-123) por lo que los congresistas denuncian que los instrumentos arreglados con esos fondos federales deben incluirse en cualquier acuerdo de cooperación futuro “hacer lo contrario dejará esta importante instalación notablemente infrautilizada” y el no usarse desalentaría a científicos y estudiantes a no usar el Observatorio y que busquen fuera de la isla otras instalaciones con el equipo que necesiten.



La congresista añadió que “nos tenemos que mantener al mando dentro de los campos de investigación y tecnología científica, y debemos mantener y proteger nuestros instrumentos como los del Observatorio y más son un componente clave en retener nuestra posición comparado con otros países, como China



La Sección 10365 de la Ley Pública 117-167 (Ley CHIPS de 2022), reconoce las contribuciones realizadas por el antiguo radiotelescopio de 305 metros en el Observatorio e indica que el Congreso “alienta a la Fundación Nacional de Ciencias, en consulta con otras agencias federales, a explorar oportunidades para fortalecer y expandir el papel del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico a través de programas de educación, divulgación y diversidad, y futuras capacidades de investigación y tecnología en el sitio”. La Comisionada introdujo el lenguaje utilizado como una resolución, H.Res. 827, un año luego del colapso del telescopio de 305-metros. El senador Richard Blumenthal (D-CT) introdujo la medida en el senado, S.Res.467.



“No creemos que la solicitud de programa más reciente para el Observatorio esté alineada con este lenguaje, ya que la educación y la investigación no pueden apoyarse por completo sin fomentar la ciencia activa. Además, $5 millones, o aproximadamente $1 millón por año, es un financiamiento extremadamente limitado que sin duda afectaría la calidad del trabajo en el AO en el futuro”, denuncian los congresistas quienes añaden que los requisitos de la propuesta que solicitan, probablemente evitará que se considere la reconstrucción del radiotelescopio de 305 metros durante los próximos 5 años.



A los congresistas les preocupa que se seda el liderato en STEM a China u otras potencias mundiales. “No debemos ni podemos ceder el liderazgo en STEM, particularmente en radioastronomía, ciencias atmosféricas y geoespaciales, a China o cualquier otra nación extranjera. La construcción de un nuevo radiotelescopio en el Observatorio de Arecibo para reemplazar el perdido en diciembre de 2020 podría superar con creces las capacidades anteriores. Por lo tanto, la NSF no debe descartar esta posibilidad que conduzca a un nuevo acuerdo de cooperación para la gestión y las operaciones en el Observatorio”.