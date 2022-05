Jorge Dávila rechaza vínculo de banquero venezolano con campaña de Wanda Vázquez

SAN JUAN (CyberNews) – El director de campaña de Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila rechazó el jueves vínculo alguno con un banquero venezolano que supuestamente donó dinero a cambio de que se cambiaras las leyes bancarias del país.

“Yo he escuchado de un banquero venezolano que creo que es presidente de la junta de directores del banco Bank Credit. Y he escuchado varios rumores sobre ese venezolano. La contestación directa a tu pregunta es que yo no conozco a esa persona y nunca me he reunido con esa persona. Si he escuchado rumores de ese banquero lo vienen siguiendo desde otras jurisdicciones y a conocimiento mío no aportó para nada (a la campaña)”, dijo Dávila en entrevista radial (NotiUno).

Dávila dijo desconocer además si alguna otra persona que trabajó y/o colaboró en la campaña se reunió con esa persona para recibir un donativo.

“Yo soy una persona que actúa con datos, no con especulaciones. Ha salido una noticia, vamos a ver si se corrobora mañana y después de mañana me preguntas”, expresó Dávila en cuanto a si ponía las manos sobre la brasa sobre los manejos de la campaña primarista de la exgobernadora.

Según una publicación del periódico El Vocero, luego de una investigación de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un colaborador de Vázquez Garced va a comparecer a un magistrado federal para hacer alegato de culpabilidad por supuesto fraude electoral.