Jorge Díaz Reverón tendrá informe negativo y presidente del Senado insiste que no hace falta tantos jueces￼

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago adelantó el lunes que llevará en los próximos días a votación del pleno, un informe negativo sobre la confirmación de Jorge Díaz Reverón para juez del Tribunal Apelativo.

“Lo que corresponde es hacer un informe, y yo te adelanto que si se hiciera un informe de la Comisión (de Nombramientos) es un informe negativo. Así que antes de que alguien cuestione, porque ha sido un nombramiento que ha causado mucha discusión, pues yo preferiría que ese nombramiento lo atienda el cuerpo en pleno y algún momento lo incluiré en el calendario para que el pleno se exprese”, dijo Dalmau Santiago en entrevista radial (NotiUno).

Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, fue renominado para el cargo en tres ocasiones anteriores y no fue atendido por el Senado.

De otra parte, Dalmau Santiago insistió en su negativa a llenar la vacante en el Tribunal Supremo, bajo el alegato de que hay otras posiciones que deben ser llenadas y el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia no ha llenado. De paso reiteró que a su juicio no son necesarios tantos jueces actualmente.

“La postura que siempre ha tenido el Partido Popular es que no hay la necesidad de ampliar el número de jueces del Tribunal Supremo de 7 a 9. Son los jueces del Tribunal Supremo los que tienen que pedir que se amplíe o reduzca la cantidad de jueces. No lo puede hacer ni pedir la Asamblea Legislativa, pero si la Asamblea Legislativa puede no llenar una vacante llevándole el mensaje de que pueden reducirse en un futuro”, expresó.

Cuestionado sobre si los jueces asociados del Tribunal Supremo se han expresado sobre el particular, Dalmau Santiago expresó que no lo han hecho “ni lo van a hacer”.

“La cantidad de casos ha bajado dramáticamente. Pregunta cuando fue que se reunió por última vez el pleno del Tribunal Supremo, fue hace como dos meses. Es momento estudiar la posibilidad de atender lo que está sucediendo en la Rama Judicial. Están renunciando jueces porque se le va a recortar la pensión, hay vacantes de jueces municipales, superior y apelativo. La cantidad de casos se ha reducido dramáticamente. ¿Hay la necesidad de tener un sistema judicial así de grande? Eso es un planteamiento que podemos hacer”, concluyó.

Dalmau Santiago tiene pendiente de confirmar 20 nombramientos, entre ellos, el de la pareja de su primo y portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau, nominada por el gobernador a un puesto como jueza.