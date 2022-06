Jueza decidirá si prueba de referencia es suficiente para acusar al suspendido alcalde de Mayagüez y su directora de Finanzas

SAN JUAN (CyberNews) – La jueza Iraida Rodríguez Castro decidirá en la tarde del miércoles si somete cargos criminales por malversación de fondos e incumplimiento del deber contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez y su directora de Finanzas y Presupuesto, Yahaira Valentín Andrades.

“Hay la prueba de que hubo unas transacciones bancarias firmadas por Yahaira. Está la prueba de que se recibió el dinero en Estados Unidos, está la prueba de que el dinero se perdió porque hubo unas acusaciones federales”, dijo a su salida de la sala el fiscal especial independiente Miguel Colón Ortiz.

“Todo ese desmadre que han hecho ellos en el Municipio de Mayagüez va dirigido a precisamente a la prepotencia del alcalde, tomando decisiones como si ese dinero lo tuviera él en el bolsillo. Y ese dinero no es del alcalde, ni es de Yahaira. Y aquí lo que se imputa es un común acuerdo y concierto. No es una conspiración. Un común acuerdo y concierto es que se hace unas actuaciones ilegales, te montas en el tren de las cuestiones ilegales, pues tú respondes también. No necesita prueba de que se planificó tal día porque no hubo conspiración”, añadió.

Colón Ortiz mencionó que no se radicó un caso sobre la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI). “MEDI es una pantalla para tratar de distraer la trampa que le hicieron al pueblo de Mayagüez”, señaló.

“Aquí hay unas resoluciones conjuntas, le asignan dinero a Mayagüez para la salud del pueblo, ellos no la usan por varios años y después deciden invertirlo. Y después se lo dan a un mequetrefe que ni siquiera tenía licencia y es función de Gerencia y Finanzas del municipio y es función del alcalde cuidar los fondos públicos. Y en este caso, se lo entregaron a un mequetrefe que no tenía licencia y éste se lo entregó a otras personas y el dinero se perdió. Se perdieron 9 millones de pesos. Y no es que se hayan perdido, ellos trataron a través de MEDI de decir, no, se los paso a MEDI. MEDI no tiene nada que ver con esto. Ellos niegan”, abundó el FEI.

Expuso que el suspendido alcalde de Mayagüez, como la directora de Finanzas y Presupuesto del Municipio de Mayagüez se exponen a 8 años de prisión y la posible restitución de los fondos.

Por su parte, la defensa del alcalde Rodríguez Rodríguez, Harrry Padilla expuso a su salida de la sala que: “Lo que no es común es que la (fiscalía) haya traído prueba de defensa”.

En sala se planteó que el 10 de febrero de este año por parte de la defensa de Valentín Andrades que el FEI le ofreció inmunidad. “Allí habían tres fiscales especiales independientes y se le ofreció una inmunidad a doña Yahaira Valentín a cambio de su testimonio. Allí no se informó qué cargos criminales podrían pesar sobre ella y particularmente, esa oferta fue en el vacío. Nosotros le suplicamos a ellos que nos concedieran cinco días para evaluar esa determinación. El FEI no hizo una oferta de prueba a este abogado para tomar una decisión inteligente”, expuso el abogado Ramón Antonio Parga Cuevas.

En sala testificó Alexander Feliciano Rodríguez, un agente de la Oficina para el Fiscal Especial Independiente, quien realizó la investigación el caso.

En septiembre de 2021 el Departamento de Justicia recomendó la asignación de un FEI para investigar el uso de los 9 millones de dólares en una inversión y traspaso de propiedades municipales a la corporación Mayagüez Economic Development, Inc..

Posteriormente, el 31 de marzo, el PFEI suspendió sumariamente a Rodríguez Rodríguez.

El caso continuará en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan a las 3:30 de esta tarde luego que la jueza Rodríguez Castro culmine con la revisión de la prueba presentada.