Julio Alicea Vasallo dice no es momento de difundir miedo a los empleados del municipio de Cataño

CATAÑO (CyberNews)-Julio Alicea Vasallo reaccionó el domingo a la decisión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), de certificarlo como alcalde de Cataño.

“Ante la decisión del Directorio, lo que procede es cerrar un capítulo bochornoso y abrir uno nuevo lleno de grandes oportunidades y un gobierno honesto para Cataño.

No es hora de difundir miedo a los empleados regulares, transitorios o de confianza. Sé que muchos dieron y dan el máximo por su compromiso serio con el servicio público. Reitero, no despediré a empleados transitorios, hayan favorecido mi candidatura o no.

Si el actual escenario se mantiene, mi prioridad será velar los controles internos para que no volvamos a pasar días de vergüenza. Tengo en agenda coordinar reuniones con la Contralora de Puerto Rico y con otros organismos estatales o federales que trabajan identificando la corrupción pública para que sepan que hay un alcalde que pone la acción dónde pone su palabra”, dijo Alicea Vasallo en declaraciones escritas.

El Directorio del PNP determinó descertificar la candidatura del alcalde interino de Cataño, Gabriel López Sicardó, por lo que la elección especial pautada para el 19 de diciembre quedó sin efecto.