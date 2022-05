Justicia confirma una investigación contra el alcalde de San Juan

San Juan, 12 may (EFE).- El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó el inicio de una investigación contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero, después que los tres excandidatos al Municipio exigieran una pesquisa respecto a los donativos recibidos por parte de JR Asphalt.

Emanuelli, a través de un comunicado divulgado este jueves, detalló que le fue notificado a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia inició una investigación preliminar contra Romero.

La investigación incluye además a los legisladores Jorge Navarro y Juan Oscar Morales, entre otras personas.

El funcionario indicó que la investigación está relacionada con el referido que presentaron los excandidatos a la alcaldía de San Juan, Rossana López, Manuel Natal y Adrián González.

«Por tratarse de una investigación en curso, no podemos brindar detalles en esta etapa del proceso», indicó el secretario de Justicia.

El referido fue realizado en relación a los señalamientos contra el alcalde por su supuesta relación con la empresa JR Asphalt.

Las acusaciones vertidas contra el alcalde apuntaban a que, supuestamente, se habría acordado «repavimentar» áreas del Distrito 2 de San Juan, al que representaba en el Senado, a cambio de favorecer a la compañía con contratos del Municipio cuando Romero resultara electo alcalde Romero reaccionó a la iniciativa de Justicia con un comunicado en el que da la bienvenida a cualquier fiscalización de operaciones del Municipio.

«Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, damos la bienvenida a cualquier revisión que las autoridades pertinentes quieran hacer de los procedimientos de subasta y otorgamiento de contratos en el Municipio de San Juan», dijo Romero «El gobierno municipal colaborará gustosamente con toda evaluación que valide que los trámites se han manejado conforme a la ley», añadió.

Romero indicó que como cuestión rutinaria, el Departamento de Justicia está obligado a realizar una investigación preliminar, específicamente por la Oficina de Integridad Pública.

«Estamos convencidos de que esa investigación preliminar validará lo que hemos dicho hasta ahora, que el Municipio de San Juan no otorgó contratos con JR Asphalt desde enero del 2021, cuando asumí las riendas como alcalde. En deferencia al proceso no emitiremos comentarios adicionales», zanjó el alcalde de la capital.

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Keren Riquelme catalogó como «agenda política bajuna» el referido contra el alcalde de San Juan, así como contra los representantes Juan Oscar Morales y Jorge Navarro relacionado a la empresa. EFE

