Legislatura le dice que no a Walgreens y CVS en su intento de regresar como proveedores en Plan VITAL

EL CAPITOLIO (CyberNews) – En su último día de aprobar medidas, el Senado de Puerto Rico avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 410 con la cual se rechaza el intento de las farmacias Walgreens y CVS regresar como proveedores del Plan de Salud Vital.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, manifestó su voto a favor de la medida.

“Las grandes cadenas que estaban en el Plan Vital en un momento decidieron darle la espalda a Puerto Rico… vemos la diferencia en el servicio entre las farmacias de grandes cadenas y de la comunidad… este proyecto es en esencia no darle la espalda a los que no le dieron la espalda a Puerto Rico. A la gente humilde… Esta medida advierte al gobierno que no entre en negociación para dañar lo que hacen las farmacias de la comunidad””, expresó Rivera Schatz.

El senador del distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves expresó que “estamos hablando de sobre 850 farmacias de la comunidad que generan catorce mil empleos directos y sobre cinco mil indirectos y han seguido dando el servicio a cerca de 1.3 millones de proveedores. A veces pasan meses esperando que el proveedor emita los pagos y siguen estando ahí… esta resolución busca que los proveedores sigan dando el servicio… buscamos con esta medida proteger esas farmacias de la comunidad”.

En la misma línea, el senador independiente José Vargas Vidot, indicó que “las farmacias de la comunidad no es una red comercial, es parte de una estructura de salud pública… creo que un voto positivo por este proyecto es un apoyo directo a esta estructura que justamente ya es una competencia directa hacia las cadenas invasoras que han maltratado la salud del país”.

De otra parte, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 415 que asigna fondos para el pago del Bono de Participación Upside.

También, se avaló la Resolución Conjunta del Senado 139 de la autoría del senador de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza Gómez y el senador independiente, José Vargas Vidot, la medida busca ordenarle a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos (OARTH) y a todas las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que implementen en su Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución un salario mínimo para los/as servidores/as públicos/as que bajo ningún concepto sea menor al salario mínimo establecido en Puerto Rico para el sector privado vigente, conforme a la Ley 47-2021. También, se ordena comenzar un proceso de estudio y revisión de sus necesidades organizacionales y de empleomanía dirigido a la implementación de un aumento al salario mínimo de sus empleados/as que estén siendo remunerados/as por debajo del Salario Mínimo Estatal Vigente conforme a la Ley 47-2021.

Otra pieza legislativa avalada por el Senado fue la Resolución Conjunta del Senado 329, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y la senadora por el distrito de Mayagüez, Ada García Montes, que ordena al Departamento de Educación cumplir con los protocolos de monitoreo de estudiantes desertores establecidos en la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, para evaluar las causas de la deserción escolar y proveer las herramientas necesarias para reintegrarlos a la comunidad escolar.

Además, pasó el aval del cuerpo legislativo la Resolución Conjunta de la Cámara 387 que busca asignar al Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal la cantidad de 78 millones de dólares. Provenientes del “Fondo de Emergencia” para ser distribuidos a los 78 municipios de Puerto Rico, a razón un millón de dólares por cada municipio, con el propósito de financiar la fase inicial de la respuesta gubernamental ante el paso del huracán Fiona.

De igual forma, se aprobó el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 863 y 811 incorporando las enmiendas propuestas, tiene como propósito enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a los fines ampliar a 15 días el término que tendrá el usuario de AutoExpreso para recargar su cuenta sin recibir una multa administrativa por no pagar el importe del peaje sin balance; establecer que la penalidad por no recargar durante ese periodo de 15 días será una multa fija de 15 dólares.

A la vez fueron aprobados los Proyectos del Senado 149, 493, 865, 956; la Resolución Conjunta del Senado 363; los Proyectos de la Cámara 345, 1091, 1119, 1356, 1439; las Resoluciones Conjunta de la Cámara 221, 414 y el 416.