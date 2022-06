Liderato del PIP afirma: “Mientras el proyecto disponga que la estadidad es autoejecutable, está condenado al fracaso”

SAN JUAN (CyberNews) – El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compuesto por el presidente, licenciado Rubén Berríos Martínez, el secretario general, licenciado Juan Dalmau, la vicepresidenta, senadora María de Lourdes Santiago y el profesor Carlos Iván Gorrín Peral se reunieron el viernes, con un grupo de congresistas sobre el borrador de proyecto de status.

“El Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia. Y los Estados Unidos, la obligación de descargar su responsabilidad descolonizadora. Debe ser tarea impostergable para ambos países ponerle fin al régimen colonial, tal y como acertadamente reconoce el borrador del proyecto”, dijo Dalmau Ramírez en conferencia de prensa.

“Pero si estamos en serio con relación a la descolonización, el proyecto debe incluir cambios y enfrentar realidades evidentes. Mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opción de la estadidad es autoejecutable, va a fracasar. Constituye la proverbial píldora venenosa”, añadió.

“Si el Congreso no enfrenta las complejidades de fondo que para Estados Unidos entraña el tema de la estadidad el proyecto de ley no tiene futuro. El Congreso no aprobará un proyecto que disponga -como lo hace el anteproyecto- que si la estadidad obtuviera la mitad más uno de los votos el Presidente deberá, sin más, proclamar la admisión de Puerto Rico como estado dentro del año de la votación. Más aún, el anteproyecto no hace referencia a los requisitos mínimos tradicionales de anexión a saber: el uso generalizado del inglés y la adopción del mismo como el idioma de las instituciones públicas y de gobierno; no constituir una carga económica para el erario federal; y el necesario consenso de los habitantes del territorio”, abundó Dalmau Ramírez.

Expuso que tampoco toma en consideración un asunto de aún mayor trascendencia. “Puerto Rico tiene una identidad nacional propia profundamente arraigada y diferente a la de los Estados Unidos, nación que a su vez no aspira a convertirse en un país multinacional. Debemos ser francos. No podemos seguir ignorando el elefante sentado en medio de la sala, mencionó.

“Por otra parte, resultan patéticos y revelan cuán profundos pueden llegar a ser los daños producidos por el colonialismo en el liderato del PPD, que argumentan las bondades y conveniencias del colonialismo e insisten en su inclusión en cualquier plebiscito absurdamente reclamando el colonialismo como un derecho democrático.

Hacen bien los proponentes del anteproyecto en ignorar ese quejido lastimoso y disparatado. Nada menos democrático y más contradictorio que permitir que la negación de la democracia figure como una opción de libre determinación.

Por último, cualquier versión final de este proyecto debería precisar varios asuntos con relación a la transición a la independencia (como lo relativo al comercio, deuda pública, entre otros). Con respecto a la libre asociación soberana deben explorarse además otras alternativas con relación a la ciudadanía (ej. dual o recíproca) y determinarse cuáles serían las facultades que se delegarían a los Estados Unidos y por cuánto tiempo”, señaló.

Por su parte, el presidente de la colectividad, Rubén Berríos Martínez cuestionó si los miembros del Congreso estarían dispuestos a renunciar a su

“Este asunto de la autoejecutabilidad es el elefante en la sala de la casa. Si no se brega con esto no va a pasar nada. Es esencial. Entonces, ¿por qué lo han hecho así? Lo han hecho así porque los estadistas para las próximas elecciones tienen que decir que han hecho algo después del mandato. Por eso es que se ha transado en ese aspecto. Esa es la razón. Y los populares locos porque no pase nada porque si no pasa nada se queda el Estado Libre Asociado. O sea, que obviamente, el arreglo responde a unos intereses políticos de algunas personas que están interesados en decir no, hicimos algo. Si no se brega con este asunto, no se hizo absolutamente nada”, dijo Berríos Martínez.

Las expresiones se dieron luego de sostener una reunión con los congresistas Raúl Grijalva, Nydia Margarita Velázquez Serrano y Alexandria Ocasio Cortés.