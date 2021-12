LUMA esconde otro aumento más, denuncia presidente UTIER

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo denunció el lunes, que otro aumento en la factura es posible porque -supuestamente- el solicitado la semana pasada por LUMA Energy de 18.4 por ciento no tiene incluido el déficit que tiene el consorcio en sus primeros meses de operación.

“Este cuarto aumento solicitado por LUMA Energy en solo seis meses que corresponde a la compra de combustible, nos pretende esconder otro aumento aún mayor. LUMA tiene un gran déficit en sus operaciones que podría superar los 60 millones al finalizar el año. Obviamente ellos solicitarán otro aumento para que sea el pueblo quien lo pague. Este será el asalto Navideño de LUMA porque ellos vinieron a ganar dinero, no a perder”, dijo Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

Por otra parte, reiteró que tanto el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón como el gobernador Pedro Pierluisi quieren asumir responsabilidades de LUMA de aumentar la tarifa en un 18.4 por ciento solo para justificar el contrato.

“Ni el director ejecutivo ni el gobernador tienen que asumir la responsabilidad que le corresponde a LUMA solo para justificar un mal contrato. No podemos seguir justificando lo injustificable solo para que LUMA quede bien. El Gobernador prometió que este contrato no conllevaría aumentos, el presidente de LUMA prometió que no habría aumentos en tres años y ya, en seis meses llevamos cuatro aumentos en la factura con la gran posibilidad de uno más. Siempre dijimos que esto pasaría, la UTIER lo advirtió y el tiempo como siempre nos da la razón”, puntualizó.