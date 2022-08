Madre de joven ultimado por la Policía reclama por justicia ante el Senado

SAN JUAN (NotiCel) Sheila Nevárez, madre de Javier Antonio Cordero Nevárez, joven de 16 años ultimado a tiros por la Policía, llegó hasta el Senado en la mañana de hoy, miércoles, para reclamar justicia por su hijo.

Entre lágrimas, la mujer relató que prefería enfrentar cualquier cosa que hubiera hecho su hijo, quien se alega guiaba una vehículo robado, a perderlo.

“Yo como su mamá hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido pero vivo, pero a él no le dieron break de nada, me lo mataron así. ¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores. No puedo decir sin razón porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso, acompañarlo y admitir que él estuvo mal, pero no acepto de que me lo hayan matado de esa manera”, expresó entre lágrimas la madre en una vista pública de la Comisión de Asuntos de Derechos Humanos en el Senado.

Nevárez vino acompañada de su hermana, Suhey Nevárez, quien leyó por ella una carta dirigida a los senadores y pidió una investigación de los hechos.

“Pido que se investigue a profundidad a estos agentes y que las consecuencias de sus actos sean procesadas criminalmente. No se justifica usar el exceso de fuerza bajo ninguna circunstancia”, leyó la hermana.

En la misiva escrita por la madre del menor también pidió que se reinserte a la fiscal Betzaida Quiñones, ya que fue destituida del caso.

“No es por capricho. Fue ella quien vio la escena con transparencia, y fue quien único se acercó a mí y me dio apoyo», dijo la madre del menor en la carta.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, preguntó cómo se ha impactado la familia a raíz de esta situación, por lo que tía del menor describió lo sucedido como una «masacre».

“Es una masacre, no porque mataran a varias personas, pero porque nos arrebataron la vida a nosotros también. Ella (la madre) no duerme, ella lo espera, ella espera la llamada, mi mamá lo sufre… lo extrañamos y no nos lo van a devolver”, reclamó la tía de Cordero Nevárez.

El lunes primero de agosto tras un alegado robo de un auto, siete policías le dispararon al menor alrededor de 60 veces, resultando en 15 disparos directos.

En el incidente el joven estaba desarmado y llevó la guagua a una calle sin salida, donde según el Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, el joven intentó de arrollar a los policías.