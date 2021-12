“Me siento el candidato de Cataño”

Por Edwin García

De cara a una elección especial para llenar la vacante de Félix “Cano” Delgado Montalvo, uno de los aspirantes, Julio Alicea Vasallo, afirma sentirse confiado en que prevalecerá en la primaria del domingo 19.

El alcalde interino, Lcdo. Gabriel Sicardó Ocasio, también se convirtió esta semana en aspirante oficial a alcalde tras la abrupta renuncia de Félix (el Cano) Delgado Montalvo, acusado en la esfera federal por estafar el erario.

El comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, afirmó que cuatro personas pidieron los documentos para la candidatura, el alcalde interino, Sicardó Ocasio; Alicea Vasallo; Ricardo Yamil Rivera e Ismael Benítez.

Sin embargo, Benítez desistió de su candidatura. Se espera que entre 1,000 a 1,200 ciudadanos salgan a votar por un nuevo alcalde.

“Entiendo que la indignación que tiene el pueblo de Cataño con relación a la corrupción rampante que vivimos, y que estamos pasando, merece la atención de que los catañenses se muevan a votar por una persona íntegra, padre de familia, buen amigo, excelente administrador, con 32 años en el servicio público, que conoce el brazo operacional investigativo del gobierno estatal,” dijo Alicea Vasallo en entrevista con EL EXPRESSO esta semana.

Entonces destacó: “Y ese es el contraste que hay entre mi candidatura, y la de aquellos otros candidatos que posiblemente vayan a radicar su candidatura.”

Alicea Vasallo fue director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) entre el 2009 y 2013.

Además de Alicea y Sicardó Ocasio, también se mencionan como aspirantes a la poltrona al presidente de la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cataño, Christian Aguilú, al exjefe del Cuerpo de Bomberos, Javish Collazo e Ismael Benítez, miembro del liderato local de la Palma.

Pero, tras movidas en la cúpula del Partido, según informó un rotativo de la Capital, estos aspirantes se retiraron de la contienda, quedando solamente Alicea y Sicardó.

“Yo no sé con quién está la maquinaria del Partido en estos momentos. Yo me siento el candidato de Cataño. Mi maquinaria es el pueblo. La gente humilde de Cataño. Yo no he llamado a ningún político para solicitarle un endoso o una ayuda, porque yo entiendo que lo que ha sucedido en Cataño es un asunto que le corresponde al pueblo de Cataño, no a los políticos tradicionales. Por eso, tengo que felicitar a nuestro gobernador, Pedro Pierluisi, por ser valiente y decir públicamente que en Cataño va a haber una elección especial, que se define dentro del ámbito político como una primaria de pueblo. Hubo políticos que hablaron de elección de delegados; un grupo compuesto por el comité municipal de Cataño, y que elige de dedo. Pero, el Gobernador decidió evitar ese procedimiento, porque él no quiere un candidato de dedo, él quiere un candidato que el pueblo escoja. Él dijo que no iba a endosar ningún candidato, y tengo que darle las gracias por ofrecerle al pueblo la oportunidad de expresarse en las urnas”, manifestó Alicea.

NO LO SORPRENDE

Alicea afirmó que no se sorprendió de que el ahora exalcalde, “El Cano” Delgado, le diera un espaldarazo a su contrincante con quien se enfrentará en los comicios el próximo domingo 19 de diciembre.

“Ese endoso de Félix (“El Cano” Delgado) al licenciado Sicardó, a mí no me sorprendió. Sicardó es mi amigo, y yo lo respeto, pero lo que sí no estuve de acuerdo es cómo (Sicardó) intentó justificar el pago de una guagua Cadillac Escalade por $4,500 mensuales cuando el municipio en ese momento, según la Contralora, estaba pasando por un déficit operacional”, expresó Alicea.

Esta semana condenó en su cuenta de Facebook “la presión que están ejerciendo contra empleados temporeros o transitorios que se me han acercado para promover mi candidatura. No nos confundamos, la inmensa mayoría de los empleados municipales, incluyendo los empleados de confianza, apoyan la lucha contra la corrupción y están comprometidos con su pueblo. A ellos también se les debe reconocer por el adelanto que ha tenido Cataño en muchas áreas. Trabajaré y colaboraré, como lo he hecho hasta ahora, para continuar con la gran obra llamada: ¡Cataño Vive!”, señaló Alicea en su cuenta.

SEGUIRA LAS OBRAS

Sobre su plan de desarrollo económico, de ser electo alcalde, comentó: “Voy a continuar la visión del exalcalde. Yo tengo que reconocerle públicamente que hizo un trabajo excelente, que hizo una obra que se ve y, en adición, puso a nuestro pueblo en un sitial donde muchos municipios quisieran estar. Eso hay que reconocérselo, el pueblo se lo reconoce y yo voy a seguir esa obra.”

Alicea continuó elaborando sobre otras ideas: “Hay un CDT que lo que tiene es una sala de emergencia con varios médicos y enfermeras. Ese CDT tiene facilidades que no se están utilizando. Mi visión es traer un grupo de personas que inviertan en un laboratorio dentro del CDT, que no haya que esperar muchas horas para enviar una muestra a un lugar, cuando Cataño tiene facilidades para eso. Pienso crear un centro radiológico en esas facilidades.”