Mónica Puig anuncia su retiro del tenis

SAN JUAN (CyberNews) – La tenista puertorriqueña Mónica Puig anunció este lunes, su retiro de las canchas.

“No es un adiós, sino un hasta pronto”, dijo Puig en sus redes sociales.

“Durante los últimos 28 años de mi vida, el tenis ha sido mi constante. Me ha brindado algunas de las experiencias más emocionantes y memorables que podría haber pedido. Pero, a veces, las cosas buenas llegan a su fin. Hoy anuncio mi retiro del tenis. Después de una dura lucha de 3 años con lesiones y 4 cirugías, mi cuerpo tuvo suficiente”, añadió.

“Esta decisión no es fácil porque me hubiera encantado retirarme en mis propios términos, pero a veces la vida tiene otros planes y tenemos que abrir nuevas puertas que conducen a posibilidades emocionantes. También me encantaría anunciar que estaré muy activo en el mundo del tenis como nuevo miembro de tiempo completo de la familia ESPN, además de expandirme a muchos otros deportes que me apasionan. También exploraré roles de consultoría para jugadores de tenis jóvenes y prometedores, así como con programas y academias”, expuso.

“Hay tantas personas a las que me gustaría agradecer. Mi familia sin duda, mi mamá que ha estado conmigo en esta loca montaña rusa desde el primer día, mi papá, hermano, prometido, todos mis entrenadores, mi agente Marijn, IMG, WTA, PRTA, COPUR, patrocinadores y, por supuesto, mis fanáticos. Sin ustedes, no habría tenido el coraje de luchar por mis sueños día tras día. Puerto Rico, gracias por siempre apoyarme. Por ser mi fuerza y ​​mi hogar. Gracias por traerme tanta alegría y amor. Escuche nuestro himno en el podio por primera vez en la historia con una medalla de oro, siempre va a ser mi recuerdo mas bello de mi vida y carrera.

Gracias tenis. lo has sido todo. Te debo mi vida ❤️

Aquí está el próximo capítulo,

Mónica”, culminó.

Puig fue campeona de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la categoría individual femenino.

Es la primera medallista de oro olímpico de Puerto Rico. También fue medallista de oro en los juegos centroamericanos de Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018 y medallista de plata de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Actualmente, Puig se encuentra sin ranking de individuales en la Asociación Mundial de Tenis de Mujeres (WTA por sus siglas en inglés) en sencillos, pero en dobles se halla en el puesto número 1175.