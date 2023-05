Multan mas negocios y arrestan a un fugitivo federal en operativo de Policía Municipal de SJ

SAN JUAN (CyberNews)- El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Día resumió los resultados del operativo realizado en la noche del viernes en varios negocios.

“Se multaron ocho negocios con multas de 16,400 dólares. Además, se ocuparon 6 armas de fuego, 13 cargadores, 221 balas, 3 vehículos y se puso bajo arresto a un prófugo federal”, dijo García Díaz en declaraciones escritas.

El arrestado fue identificado como Edgar “Gaby” Betancourt Ortiz. El sujeto se encontraba en el negocio Ocean Club en Santurce, el cual fue cerrado la semana pasada por problemas de seguridad en el edificio. En el lugar, se celebraba el cumpleaños de un cantante de música urbana.

Además, la Policía Municipal fue alertada sobre un cuerpo en el establecimiento Noa que ubica en la calle Diez de Andino, intersección con la calle Pomarosa. En este se encontró el cuerpo de un hombre, camisa blanca y pantalón deportivo negro, que se alega que fue muerto dentro del negocio y luego trasladado a las afueras de la propiedad.

“Se está investigando por el Cuerpo de Investigaciones Criminales, dado que aparenta que el evento violento no ocurrió en la calle, sino que fue movido posteriormente. No se proveerán más detalles por el momento para no afectar la investigación en curso”, expresó.

Mencionó que se estarán presentando en los Tribunales procedimientos de revocación de permisos para negocios adicionales cuya operación es contraria a los permisos emitidos.