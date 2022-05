‘Ni otro partido ni independiente’

Por Griselle Vázquez Sevilla

gvsevilla@gmail.com

redaccion@elexpresso.com

TOA BAJA — No correrá bajo otra insignia partidista, ni candidatura independiente en las próximas elecciones.

En entrevista con El Expresso, el alcalde Bernardo “Betito” Márquez, dejó claro que sigue promoviendo los postulados del Partido Nuevo Progresista y la búsqueda del ideal de Estadidad.

Esto a pesar de que, en días pasados, admitió en entrevista radial que había ponderado la posible desafiliación del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante la frustración que le ocasionan los arrestos de sus homólogos y correligionarios Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez (Humacao) y Javier García Pérez (Aguas Buenas) vinculados a actos de corrupción.

“Ante la pregunta de que si había pensado desafiliarme contesté que sí, que lo he pensado. No dije que me iba a desafiliar, dije que lo he pensado,” afirmó el ejecutivo municipal a quien le molesta la actitud de algunos funcionarios del partido que se ‘hacen de la vista larga ante la corrupción.’

“Estos arrestos son síntomas, no solo del PNP sino del Partido Popular Democrático… A través del tiempo hemos mirado para el lado y esto (la corrupción) ha logrado dominio. Y hay que frenarlo y señalarlo,” sostuvo el alcalde Márquez.

A pesar de su frustración, el alcalde afirma estar claro de que nunca se debe tomar una decisión por emoción, por lo que sucede a nivel central en el partido.

“Sentí frustración, tengo derecho expresarlo y lo considero válido, pero eso no me detiene. Esa misma sensación fue la que experimenté cuando ingresé a la alcaldía y que hay reflexionar en lo que pasó aquí e igual me ocurrió cuando estuve en la Cámara (de Representantes), donde vi situaciones y que muchos miraban para el lado y me cuestionaba quó pasó,” añadió en esta entrevista.

ASPIRARA BAJO EL PNP

Márquez continuó indicando que quienes han perdido la visión, buscando servirse, “ellos no son la Institución. Y en ese contexto del colectivo, es hora de la autocrítica, de mirar hacia adentro. No se puede mirar hacia el lado. Se debe señalar lo que está mal y hay mucho que hacer y en eso tiene que haber integridad. Hay que concienciar que no es lo que puede dar una silla, sino lo que tú desde esa silla puedes dar a tu pueblo,” indicó.

De otro lado, subrayó Betito Márquez, que tiene criterio propio y analiza las cosas con la razón y no las emociones.

Pero dejó claro su futuro, al subrayar: “Yo voy a aspirar a la alcaldía nuevamente por el PNP,” reiteró.

Según Márquez García, su molestia tiene que ver con la manera en que el PNP ha manejado la búsqueda de la Estadidad para Puerto Rico, los casos de corrupción en la que varios alcaldes han sido arrestados por las autoridades federales y la situación general que enfrenta el país.

En entrevista radial (NotiUno) esta semana dijo: “He considerado correr de forma independiente y que el pueblo decida, punto. Yo entró al Partido Nuevo Progresista como un instrumento que permite lograr lo que es la Estadidad, que es lo que yo creo es lo mejor para Puerto Rico, pero a través del tiempo es una cosa y otra. Yo estuve 8 años en la Legislatura; ya voy para 8 años en la alcaldía”, añadió.

En una advertencia a la jefatura de su partido, advirtió: “Con una planificación bien articulada, con la agenda de país, con una agenda de eliminar la colonia, pues tenemos que ponernos de acuerdo para como lo vamos a hacer. Y hay talento extraordinario en el Partido Nuevo Progresista. Lo que pasa es que, de nuevo, el elemento del poder pues también ciega y es ahí donde tenemos que trabajar.”

A juicio del alcalde, se debe cambiar el modelo de democracia representativa a uno de democracia participativa, en el cual los ciudadanos intervengan directamente en la aprobación de la política pública, para lograr puntos de convergencia.

PLAN VISION 2040

De hecho, reveló que este pasado miércoles se revelaría una nueva propuesta de trabajo para su municipio con una agenda en progreso que tituló “Visión 2040.”

Dicha propuesta busca encaminar una serie de proyectos a largo plazo con el fin de llevar a Toa Baja a un nivel óptimo de funcionamiento administrativo y de calidad de vida en comunidad.

“Y esa visión consiste en poder —desde el respeto— aceptar las diferencias. Que realmente los partidos ejerzan una función en tiempos determinados en el hecho de servicio al pueblo, concebido en un espacio de inclusión y solidaridad,” dijo de modo enfático.

“Apenas estamos comenzando a estabilizar el municipio, que es de todos. Lo principal en esta visión es que todos debemos sumar con una visión atemperada a los tiempos,” declaró.