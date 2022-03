No se juntan presidentes legislativos para reaccionar al mensaje del gobernador 

EL CAPITOLIO (CyberNews) – Los presidentes legislativos reaccionaron por separado al Mensaje de Situación de Estado del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

Rafael “Tatito” Hernández Montañez hizo su conferencia de prensa con su delegación y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, en el pasillo frente a las oficinas presidenciales, mientras que Dalmau Santiago hizo lo propio con su grupo de senadores en Salón de Las Mujeres Ilustres, Sonia Sotomayor.

Al preguntarle por qué no hubo conferencia conjunta, Dalmau Santiago respondió que “siempre hacemos conferencias en los pasillos, el ruido, el tumulto, no cabemos todos y, yo decidí reaccionar desde el Senado de Puerto Rico y le di el espacio al compañero para que así lo hiciera allá con los compañeros representantes”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

Ambos presidentes legislativos reaccionaron a las expresiones del gobernador durante el Mensaje de Situación de Estado, donde hizo hincapié en que les presentó 76 medidas de administración, pero solo 3 han sido atendidos. Sostuvo, además, que muchos de sus nombramientos fueron dilatados.

“Señor gobernador, el Senado solamente le ha rechazado tres nombramientos. Los demás que se han retirado es porque no cumplen con los requisitos para las cuales usted nominó. Solo tres”, afirmó el presidente senatorial.

“Recuerdo que el cuatrienio pasado, cuando había gobernadora, Senado y Cámara del mismo Partido Nuevo Progresista, rechazaban 26 y 30 nombramientos en un día. Esta Asamblea Legislativa y el Senado en particular ha atendido con mucha responsabilidad los nombramientos. Si no cumple con los requisitos y no tiene los votos, no se van a aprobar porque este Senado no es sello de goma de nadie”, añadió al asegurar que atenderá sus propuestas “con respeto, pero cuando sus propuestas no puedan ser convertidas en realidad porque no hay los votos, no cumplen los requisitos o no cumplen con las expectativas de hacerle justicia al pueblo de Puerto Rico, exigimos ese mismo respeto cuando se rechacen”.

Hernández Montañez, en cambio, dijo que la cantidad de legislación aprobada y firmada por el mandatario es “buena”.

“De las 180 medidas que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y firmadas por el gobernador un 76 por ciento, eso sigue siendo bueno en cualquier liga”, dijo Hernández Montañez.