Pelea entre presidentes legislativos no permite aprobación del presupuesto

EL CAPITOLIO (CyberNews)- La controversia entre los presidentes legislativos José Luis Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández Montañez no permitió que en la noche del lunes se aprobara a tiempo el presupuesto para cumplir con el plazo de la Junta de Control Fiscal.

“Es lamentable porque esta pieza es la más importante que considera la legislatura…aquí están los aumentos de salarios, dinero para los municipios, diferentes agencias que ofrecen servicios adicionales…aunque tengamos diferencias para votar hay un reconocimiento de la importancia de este documento. Uno siente una gran decepción, pero así es la democracia y el parlamento con dos cuerpos. En esta ocasión no se completó a la fecha correspondiente”, destacó Dalmau Santiago en un turno de privilegio de Cuerpo.

Según Dalmau Santiago, los cuerpos legislativos debían alcanzar un acuerdo sobre el lenguaje final de la medida para poder firmar el informe del comité de conferencias y pasar a votación final en ambas cámaras. Sin embargo, la Cámara de Representantes no envió el documento firmado y recesó sus trabajos el mañana martes, 28 de junio, a las 5:00 de la tarde. La Legislatura tenía hasta este lunes, 27 de junio, para aprobar el presupuesto en cumplimiento con el calendario establecido por la Junta.

“El documento arriba el cual origina la Cámara a las 11:45 de la noche no ha llegado al Senado, lo que nos hace imposible atenderlo, pero más imposible aún, la Cámara recesó sus trabajos por el día de hoy. La medida sobre las foráneas no ha llegado al Senado. En ese particular en la Cámara se introdujeron unas enmiendas que no son compatibles. La situación parlamentaria es que no ha cruzado, pero había un acuerdo de itinerario para que se aprobara el comité de conferencia”, añadió el líder legislativo.

Por su parte, Hernandez Montañez acusó a Damau Santiago de que “por su falta de liderato” no pudo cumplir los acuerdos establecidos.

“La Cámara de Representantes siempre dice la verdad, y cumplió con tener los votos necesarios para aprobar el presupuesto y la medida de las empresas foráneas en su sesión de ayer, lunes. La improvisación y la continua falta de liderato en el Senado se demostró ayer una vez más cuando no se consiguieron los votos necesarios en ese Cuerpo para aprobar las medidas en la fecha solicitada a la Junta, en una carta que fue firmada por el propio presidente del Senado el pasado viernes.

La falta de voluntad política del Senado coloca en riesgo las finanzas de los municipios, el dinero de la Universidad de Puerto Rico, y el retiro de los empleados públicos. También, arriesga la estabilidad del sector manufacturero del país, el cual equivale al 50 por ciento de los empleos en la isla.

Entretanto, el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz dio su versión de lo que ocurrió.

“Hemos estado discutiendo desde tempranas horas de la tarde el presupuesto…luego de un esfuerzo genuino de todas las partes, que el presupuesto se atendiera hoy y que la medida de las foráneas se incluyó una medida del CRIM…había una gran contradicción buscar algún alivio a esas empresas mientras estamos considerando la posibilidad de imponer una carga de quienes no cuentan con los recursos….hubo resistencia de la Cámara a nuestro pedido para atender las medidas por separado…luego de varios intentos no se logró un entendido y entiendo que no enviaron los documentos para considerar el presupuesto y otras medidas.

No ha sido por falta de buena fe, sino que la óptica de los compañeros de la Cámara o lo quieren todo o no quieren nada”, afirmó el senador.