Pide descabezar al PPD

SAN JUAN —(CyberNews)— Para el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael (Tatito) Hernández Montañez, en el Partido Popular Democrático (PPD) se debe eliminar la estructura presidencial y, en su lugar, establecer un cuerpo colegiado que determine la posición de la institución, cuando no ganen la gobernación.

No obstante, su propuesta “Pacto de paz popular” fue recibida con escepticismo, dudas y rechazo, según fuentes en diversos medios.

“¿Habrá duda de la crisis que está viviendo el Partido Popular? ¿La solución es quien es el próximo (presidente)? No existe esa figura. No hay un funcionario hoy, porque típicamente, el secretario general hablaba a nombre del candidato, esa es la realidad. El candidato va a llegar en junio. Una cosa es la campaña política y lo que tiene que ver con la institución es otra. Alguien tiene que mantener el barco a flote, el barco no puede colapsar el 31 de diciembre. Tiene que haber alguien que esté en el día a día velando por la institución”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Añadió: “Hay un cambio completo de cómo opera el partido, esa es nuestra propuesta. Es un pacto de paz, pero para eso hay que hacer cambios. Y gran parte de esos cambios es no hacer las cosas como se hacían antes. No es que usted le pregunta algo al presidente y le diga una cosa y todo el mundo adjudicó que eso es lo que todos vamos a seguir, no. Porque pensamos diferentes y hay que respetar la diversidad”, añadió.

“Seria irrazonable seguir todos los días con un líder de izquierda botando a la derecha y uno de derecha botando a la izquierda cuando el partido es de centro. ¿Pero cuál es ese centro? Se tiene que buscar el centro. Un partido de centro se tiene que reencontrar consistentemente. Un partido de centro tiene que estar en la mesa todo el tiempo. Un partido de centro tiene hoy una visión y tiene otro tema que lo cambia, porque es dinámico, es vivo, pero no puede pasar que con cada controversia que hay en el partido popular, un sector bota al otro”, expresó filosóficamente.

Hernández Montañez propone que la colectividad lleve a cabo encuestas periódicas para conocer el sentir de sus electores y establecer los puntos de consenso que establecerán la política institucional de la colectividad. En los temas que no haya consenso, se debe entender que los funcionarios electos se expresarán en su carácter individual.

“Nosotros vamos a buscar con esto, 15, 20, 30 temas. Los temas que no estén aquí, que no sean institucionales, entonces cada cual tiene libertad para poder expresarse libremente para que no pueda el partido emitir sanciones”, mencionó. En la propuesta de Hernández Montañez y 23 representantes populares, si el partido no logra la posición de gobernador en las elecciones, se elimina la figura del presidente y los vicepresidentes y se cambia por un Comité Ejecutivo compuesto por 7 personas, entre estos un exgobernador y los presidentes o portavoces legislativos.