Pide suelten los fondos federales

ZENAIDA RAMOS RAMOS

redaccion@elexpresso.com

DORADO — El alcalde Carlos López Rivera tiene la esperanza de que la visita del presidente Joe Biden a la Isla agilice el desembolso de los fondos federales.

Se refirió a las obras que requieren repararse o construirse luego del huracán María, del 2017, como el canal en el llamado Chorro del Barrio Maguayo.

“Estamos pidiendo encarecidamente al señor (José) Baquero (coordinador de FEMA en Puerto Rico) que, por favor, dé paso al proyecto que se catalogó como urgencia del Chorro de Maguayo porque alguien lo está deteniendo,” dijo el alcalde en entrevista con EL EXPRESSO esta semana.

Enseguida subrayó: “Se están afectando cientos de familias. Necesitamos que nos apruebe los fondos para culminar el diseño y posteriormente para la construcción (del canal). El canal que se está limpiando es una cuarta parte del proyecto. Faltan tres cuartas partes que hay que terminar. Con tantos millones que el gobierno federal ha asignado para mitigar, los chavos no se mueven”, censuró López.

Dijo que la gente de Maguayo, del barrio Higuillar y de otras zonas, han perdido sus pertenencias debido a las inundaciones. Por lo tanto, necesitan la aprobación de los fondos para completar la construcción del canal.

“Espero que el señor Presidente ponga coto al asunto y ponga a FEMA en sindicatura porque no se mueve. El gobierno central tiene que agilizar esto más,” aseveró el alcalde López Rivera.

El Río de La Plata desemboca en Dorado y causa inundaciones cada vez que llueve copiosamente. La canalización del Chorro de Maguayo no se culminó durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vila y no se conectó el canal con el mencionado chorro.

El Alcalde anunció que la Guardia Nacional ya comenzó a limpiar parte del canal. Sin embargo, la limpieza del canal no resolverá totalmente el problema de las inundaciones porque se debe completar la canalización del río La Plata.

Mientras esos proyectos se evalúan y se completan, los residentes que viven en zonas inundables de Dorado tienen que enfrentar pérdidas cada vez que hay inundaciones.

Aseguró que su administración ha atendido a las familias afectadas por el huracán Fiona. “Se les dio un ayuda de $1,000 a cada familia perjudicada. Se les llevó compra, agua, empaques de alcohol… Se repartieron 6,000 compras y cerca de 3,500 cajas de agua en toda la zona más sensitiva económicamente. Se suministraron matress, sábanas, almohadas, artículos de primera necesidad. Fuimos el primer pueblo que tuvo energía eléctrica al 100%,” expresó sobre sus gestiones tras Fiona.