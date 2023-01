Pierluisi niega que existan órdenes para despedir de las agencias de gobierno a presidentes del PNP por apoyar posible candidatura a la gobernación de Jenniffer González

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que no existe una orden para despedir a empleados gubernamentales que fungen como presidente municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP), por apoyar la campaña de la hoy comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Si se refieren a servidores públicos, al revés. Al contrario, todo lo que han recibido de mi parte es apoyo, apoyo económico cada vez que tengo los fondos federales para dar bonificaciones a Servidores Públicos lo he hecho, aumentos salariales”, respondió el gobernador a preguntas de la prensa.

“No sé de dónde viene eso… no hay que investigar porque no hay tal instrucción. Al revés, los servidores públicos tienen una labor que rendir”, añadió.

“Hice unas expresiones que se explican por sí solas”, dijo González Colón a periodistas.

El domingo, en una actividad proselitista, la anfitriona, González Colón mencionó en su mensaje que “Quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a botar. A mi me gusta decir las cosas de frente, y a aquellos que los han amenazado con botarlos de las agencias de gobierno, tranquilos, que falta poco. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Estamos ready”.

Asimismo, el gobernador repitió su postura de que aspirará a una reelección y mencionó que aún existe comunicación con la comisionada residente.

“Todos saben desde que yo comencé el cuatrienio que voy a aspirar a la gobernación”, comentó.

González Colón acudió a la actividad llevada a cabo en Las Marías junto al senador Thomas Rivera Schatz, Gabriel Rodríguez Aguiló, el exsenador Nelson Cruz Santiago y el exalcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado, entre otros.

Las expresiones del gobernador, tanto como de la comisionada residente, se dieron por separado, luego de participar de una conferencia de prensa donde se anunció el inicio de la fase de construcción del proyecto de mejoras al puerto de San Juan, mediante un acuerdo entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para profundizar y ensanchar los canales de navegación y mejorar así la eficiencia económica de la navegación comercial en el Puerto de San Juan.