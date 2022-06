Preparan refugios para las tormentas

Por Edwin García

redaccion@elexpresso.com

De cara a la actual temporada de huracanes, que se pronostica como una actividad ciclónica por encima de lo normal, los alcaldes del área Norte han comenzado a realizar los preparativos, entre estos el de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

La administración municipal ha identificado lo que serán tres refugios certificados por el Departamento de Educación: la escuela superior Lino Padrón Rivera, la Agapito Rosario y la Segunda Unidad de Almirante Norte.

“Se ha estado trabajando con el Departamento (Educación) y con Manejo de Emergencias, entre otros, a los fines de garantizar que tanto las facilidades cuenten con los servicios de cisterna, como con el servicio de generador eléctrico. En ese sentido, esos lugares están aptos para recibir a la población. Nuestro centro primario sería la escuela superior Lino Padrón Rivera,” manifestó el alcalde Cruz Molina, indicando que la cantidad de catres, colchones y agua supliría la necesidad de las primeras 300 personas que utilizarán los refugios.

“Ahora, en junio, sale la promoción que realiza el municipio con el fin de orientar a través de nuestras redes sociales y de los periódicos sobre la preparación que debemos tener todos para el evento atmosférico, teniendo como experiencia lo que fueron los huracanes Irma y María”, expresó Cruz Molina.

La comunicación con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se ha mantenido efectiva hasta el momento, dijo, considerando que fue el primer servicio que se restableció cuando ocurrieron los huracanes. Sin embargo existe la preocupación de los generadores eléctricos en las diferentes áreas, particularmente en aquellas donde “sin venir un evento atmosférico todavía, hemos tenido algún tipo de dificultad, como lo es en el caso particular de Almirante Sur y la comunidad de Río Abajo, que durante el transcurso de los años hemos visto el servicio interrumpido en varias ocasiones, por lo cual hemos tenido que llamar a la atención de la Autoridad de Acueductos, señaló el alcalde en entrevista para EL EXPRESSO.

LAS LUMINARIAS

Contrario a la AAA, el alcalde lamenta la comunicación con LUMA, la cual ha sido menos efectiva en un momento tan crucial, cuando precisamente el día de esta entrevista tenía una reunión pautada para discutir aspectos de la luminaria pública, y la misma fue cancelada por LUMA.

“Hoy todavía tenemos comunidades como la urbanización Alturas, que hay una calle completa que desde el huracán María no tiene servicio de electricidad en su luminaria pública. Hemos hecho los planteamientos correspondientes, nos hemos reunidos con varias personas, pero al día de hoy, bajo la excusa o el pretexto de que viene un programa de luminaria pública para todo el país, no se ha atendido nuestro reclamo. En ese sentido, tenemos nuestra reserva particular con LUMA”, denunció Cruz Molina.

Su Departamento de Transportación y Obras Públicas ha estado trabajando con la limpieza de alcantarillas y el recogido de escombros para mantener las comunidades lo más limpias posibles.

“Como cuestión de hecho, la administración municipal adquirió recientemente lo que llaman el camión flushing para destapar alcantarillas, lo cual nos debe estar ayudando bastante a mitigar cualquier situación en ese sentido. Los trabajos están bastante adelantados, indicó el alcalde.