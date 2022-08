Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos: se está muriendo gente por culpa del sistema eléctrico”

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, doctor Carlos Díaz Vélez afirmó el jueves que a causa de los apagones -que pueden fluctuar entre 12 a 16 horas- varios pacientes han muerto.

“El número exacto (de pacientes que han muerto) no (lo tengo), pero sí ha habido aumento. Lo tenemos no documentado, pero de la experiencia que se nos ha dicho en los hospitales, y en los centros (de envejecientes) que hemos hablado, sí ha fallecido gente. No está documentado, pero caramba, es que el paciente que está encamado, el paciente que necesita terapia está tan sensitivo a cualquier cambio en su tratamiento que si. Que si, y yo no tengo duda porque nos lo han dicho las personas que ha muerto gente. Lo que hay es contabilizarlos.”, dijo el doctor Díaz Vélez en conferencia de prensa.

“Esto es como un micro María. Que lo vean así, que se está muriendo gente por culpa del sistema eléctrico no ha estado ahí presente”, abundó.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico se expresó en favor de la marcha convocada para las cinco de la tarde de este jueves frente a La Fortaleza, donde se exigirá la cancelación del contrato con LUMA Energy.

“Todo lo que sea demostración para llevar un mensaje como el que se va a llevar, yo lo apoyo al cien por ciento. Invito a mis colegas médicos que es lo correcto, que lo hagan”, expresó el doctor Díaz Vélez.

“No importa el que sea, si es LUMA, LIMA, si no lo están haciendo bien pues no podemos estar de acuerdo”, añadió.