Presidente del PNP no vislumbra que lo reten en primarias para la candidatura a la gobernación en el 2024

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no vislumbra que lo reten en primarias por la candidatura a la gobernación.

“Este partido siempre es un partido democrático, no de nombre es de hecho. Yo ya he participado en dos primarias a la gobernación en este partido. No vislumbro que tendremos una primaria a la gobernación”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

Específicamente se le preguntó si aceptaría enfrentarse a una primaria con la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Lo digo con el mayor respeto, no lo vislumbró, porque veo que todos estamos bien enfocados en que revalide el equipo. Es decir, que se retenga la gobernación, se retenga la comisaría residente, que retomemos el control de Cámara y Senado y tengamos por la mayoría de todas las alcaldías”, añadió.

Pierluisi Urrutia reiteró que buscara la reelección en el puesto de gobernador.

“Aquí hay obra para 8 años, llevamos un año y medio. Así que me quedan exactamente, 6 años, 6 meses y dos días en la gobernación”, sostuvo.