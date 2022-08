Protestan ante ACUDEN los empleados de Head Start de Peñuelas ante intenciones de eliminar administración al Municipio

SAN JUAN (CyberNews) – El alcalde del Municipio de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet junto a empleados de los Head Start, realizaron el lunes, una manifestación frente a las oficinas de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), entidad administradora de los Head Start y Early Head Start tras su determinación de suspender al Municipio de la administración de los centros.

“Nosotros responsablemente hemos reconocido las deficiencias señaladas en la auditoría de ACUDEN y hemos tomado acción. Lo más reciente es que nos iban a enviar las métricas a seguir, y lo que enviaron fue una carta con la determinación de quitarnos la administración de los centros, que han cumplido su labor por más de 20 años”, señaló el Gonsález Souchet en declaraciones escritas.

La determinación fue emitida Roberto Pagán, administrador de ACUDEN, de terminar el contrato de servicios efectivo el 31 de julio de 2022.

“Nuestro grupo de trabajo ha hecho todo lo que le han solicitado para cumplir con los requisitos impuestos por la agencia y, aún así, fue retirada la administración del programa. De hecho, se despidieron empleados a petición de ACUDEN, a pesar de que realizaban efectivamente el trabajo”, añadió Gonsález Souchet.

“El administrador Roberto Pagán debería acceder al diálogo. No tenemos idea de quién va a tomar la batuta desde hoy, primero de agosto. No sabemos qué va a pasar con los empleados y los niños porque no es parte de la comunicación”, sentenció el alcalde.

De la manifestación participaron en apoyo a los empleados, los representantes José ‘Cheíto’ Rivera Madera, del distrito, y Jesús Manuel Ortiz, por acumulación. De igual manera, expresó su solidaridad el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.