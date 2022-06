Puerto Rico sufre su primera sequía severa en casi tres años

San Juan, 16 jun (EFE).- Puerto Rico sufre esta semana una sequía severa por primera vez en casi tres años, según publicó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su dirección de internet.

Son específicamente siete municipios del área noreste de la isla los que sufren sequía severa, detalla el organismo estadounidense en su página web.

Estos son Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Las Piedras y Canóvanas.

El porcentaje de sequía severa en estos municipios alcanza el 1,32 %, indica el ente.

El término de sequía severa significa que la cosecha y los cultivos en las tierras vaya escaseando y que el Gobierno emita racionamientos de agua debido a la falta de precipitación en el territorio.

Según explica el Monitor de Sequía estadounidense en su página web, un máximo de 50,2 milímetros de lluvias cayeron esta semana mayormente por la parte interior-oeste de Puerto Rico, pero no así para la zona este de la isla.

La falta de precipitación entonces provocó que las condiciones de sequía anormal y moderada se expandieran al sureste y de sequía severa al noreste.

La última vez que el Monitor de Sequía de Estados Unidos registró sequía severa en Puerto Rico fue en octubre de 2019.

En aquel entonces, el porcentaje de sequía severa en Puerto Rico fue nulo, después de haber disminuido a 13,23 %, gracias específicamente a las lluvias que provocó el paso del huracán Dorian por el este de la isla.

Mientras tanto, el porcentaje de sequía moderada en la isla aumentó de 60,8 % la semana pasada a 67,3 % esta semana.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos, y se están desarrollando condiciones de escasez de agua o están por desarrollar.

El número de habitantes en la isla afectados por la sequía en general es 3.060.174, según detalla el Monitor de Sequía estadounidense.

El informe del organismo estadounidense, no obstante, no detalla ningún pronóstico futuro de las condiciones climatológicas en Puerto Rico en los próximos días.

Por otra parte, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados suspendió este miércoles de manera temporal un racionamiento para sectores de Juncos, Las Piedras y Río Grande por las lluvias que cayeron esta semana. EFE