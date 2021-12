Datos que muchos desconocen de Puerto Rico🇵🇷:Elsa Tío

•Puerto Rico es el mayor “padrino” per cápita de la organización World Vision.

•La madera del guayacán boricua es tan dura que se usa para hacer hélices de aviones a nivel Mundial.

•Puerto Rico es el país con más carreteras por milla cuadrada en el mundo.

•La calle del Cristo en el Viejo San Juan fue la primera pavimentada en todo el Nuevo Mundo.

•Puerto Rico es el mayor productor de ron en el mundo: el 86% del que se vende en Estados Unidos proviene de la isla.

•Según la Enciclopedia Británica, Puerto Rico es una de las tierras de América con más rica historia, donde mejor se conserva la tradición hispánica.

•Por tener más de 1,300 ríos, quebradas y ojos de agua, a esta isla se le llama La Isla Dl Encanto

•Puerto Rico es el 3er país a nivel mundial con mayor proporción de profesionales (médicos, ingenieros y abogados) acorde a su población aun muchos viviendo fuera de la Isla.

•Puerto Rico es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo:

el tinglar o tortuga laúd.

El Fondo Mundial para la Naturaleza la clasifica como vulnerable en Puerto Rico, pero está críticamente en peligro en otros lugares. El proyecto de conservación Proyecto Tinglado tiene su base en la isla Culebra de Puerto Rico, uno de los pocos lugares en el mundo donde la población del tinglar está en aumento.

•La Fosa de Puerto Rico es el punto más profundo del Océano Atlántico y es una de las fosas marinas más profundas del mundo.�Situada justo al norte de Puerto Rico, la Fosa de Puerto Rico separa el Océano Atlántico y el Mar Caribe. En su punto más profundo, la fosa tiene 8,4 km (5,2 millas) de profundidad. El sitio es geológicamente complejo y también está asociado con la anomalía gravimétrica más negativa (o fuerza descendente) en la tierra.

•El canto del coquí:

de las 17 especies de coquíes solo dos dicen coquí, el coquí común (Eleutherodactylus coqui) y el coquí de la montaña (Eleutherodactylus portoricensis). Sin embargo, estos dos coquíes emiten frecuencias diferentes.

•Boricua es un gran pensador: la prestigiosa editorial inglesa Routledge publicó en el 2001 el libro «Fifty Mayor Thinkers on Education: From Confucius to Dewey».

En este libro se destacaron los pensadores más importantes en el mundo con relación a temas de educación. Entre ellos figuraba el puertorriqueño Eugenio María de Hostos.

•Todo un bosque Avatar:

El Yunque se caracteriza por su riqueza ecológica. Entre las diversas cantidades de especies de hongos y helechos hay varios que son bioluminiscentes, razón por la cual brillan en la oscuridad, transformando El Yunque por las noches en todo un bosque al estilo Avatar totalmente natural.

•¡En la Santa María no fue!:

según las investigaciones más recientes, Cristóbal Colón no arribó a las costas de Puerto Rico en la carabela la Santa María. Tampoco arribó en las otras dos embarcaciones que utilizó durante su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492: la Pinta o la Niña. En realidad, Colon descubrió a Puerto Rico en su segundo viaje a bordo de la nave maestra la Mari Galante.

•Wow! ¡Estamos más alto que el Everest!:

Puerto Rico es una cumbre erosionada de una grandiosa montaña sumergida bajo agua. Las medidas desde el punto más alto del país, cerro Punta, hasta la base de la isla sumergida bajo agua superan la altura de la montaña más alta del Mundo Monte Everest por alrededor de 28 pies.

•Riqueza y variedad de suelos:

Puerto Rico cuenta con los tres grandes tipos de rocas en el mundo: la ignea, la sedimentaria y la metamórfica. Estas a su vez dan origen a una increíble variedad de suelos, tanto así que Puerto Rico cuenta con casi todos los grandes grupos de suelos del mundo.

•Hogar de casi todas las especies de insectos:

la gran variedad de suelos en la Isla, en unión a otros elementos, han dado vida a más de 5,000 especies de insectos según reportados. Los insectos que habitan la Isla han sido agrupados en 27 órdenes, el total de órdenes de especies de insectos que existen en el planeta es de 31 órdenes y en Puerto Rico de esas 31 hay 27 grupos de todas las especies de insectos del Planeta.

Yo en mi composta he de tener a varios .

•Importantes reliquias:

en la capilla del Cristo, en el Viejo San Juan, encontrarás huesos dentro de un relicario pertenecientes a San Juan Bautista. Asimismo, esta capilla cuenta con reliquias del manto sagrado de San José. Por otra parte, en la iglesia San Francisco ubicada también en San Juan encontrarás reliquias de la santa cruz de Jesús.

•Derroche de talento:

Puerto Rico está representado en El Museo del Louvre por el puertorriqueño Francisco Oller, oriundo del pueblo de Bayamón. Sus obras engalanan las paredes de este museo junto a otros grandes pintores impresionistas.

•El tradicional coffee break que nos cogemos a las 10:00 a.m. y 3:00 p.m. no lo heredamos de los americanos. Fue una idea del puertorriqueño don Manuel de la Rosa, ex presidente de los empleados del Estado Libre Asociado.

•Los boricuas se las inventan.

La técnica mundial de montar postes de electricidad en los montes, con la ayuda de helicópteros, es una idea de ingenieros boricuas.

•La peste bubónica que mejor se manejó en el mundo fue en Puerto Rico. Las autoridades sanitarias la controlaron en 92 días: un récord mundial. Eso fue en 1912.

•En 1983, la Unesco declaró La Fortaleza como Patrimonio de la Humanidad.

¿Sabías estos datos?

Siente orgulloso de ser Puertorriqueño.

Por que unos políticos corruptos nunca deben quitarte ese orgullo e identidad de ser PUERTORRIQUEÑO muy interesante y enriquecedora ❤️🌴