Repudian expresiones de representante de Proyecto Dignidad sobre vestimenta de mujeres

SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez, censuró el lunes las expresiones de la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lissie Burgos, quien dijo que las mujeres deben cuidarse como se visten para evitar el acoso callejero.

“Todo extremo es malo. Soy conservadora de convicción, pero no podía quedarme callada ante estos comentarios que, fuera de ser totalmente insensibles y ofensivos, retrasan la lucha de la igualdad de la mujer por siglos. La culpa del acoso no es de la mujer. La culpa de los ataques contra la mujer no es de nosotras, es del agresor. El responsable es quien lo hace, no la víctima. Censuramos tajantemente esas expresiones que desprestigian a la mujer”, señaló Rodríguez en declaraciones escritas.

Burgos dijo sobre el acoso callejero en contra de la mujer que ‘verdaderamente tenemos que saber que hay algún tipo de responsabilidad con nosotras, las mujeres, no podemos echar toda la culpa a que un hombre salga y no… Creo que nosotras también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo de salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, trato de no incitar eso’.

“Deplorables expresiones que no tienen cabida en el Puerto Rico de la tercera décadas del siglo 21. Hago un llamado a la Representante Burgos a que se retracte, se disculpe con todas las mujeres que hoy ofendió diciendo que somos la razón de que nos acosen, por nuestra vestimenta o como actuamos. La culpa es del agresor señora Burgos, no de la víctima”, añadió la también exrepresentante.

La semana pasada, la legisladora del Proyecto Dignidad sostuvo, en una vista pública sobre el acoso, que la mujer tiene que ser responsable para evitar situaciones de acoso callejero.

“Nosotros le hemos dicho a la mujer que ella no es la culpable de una agresión en su contra, sea verbal, emocional o física. La mujer no es responsable. El proyecto Dignidad tiene que aclarar si esta es su posición, de que la víctima es la culpable, o sancionar a esta Representante por estos comentarios tan inflamatorios e insensibles”, culminó.

Por otro lado, la vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, junto a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, se expresaron contundentemente en contra de las expresiones emitidas en la mañana de hoy por la representante a la Cámara por el Proyecto Dignidad, Lissie Burgos con relación al acoso sexual y la manera en que se visten las mujeres.

Maldonado González señaló que “es increíble que a estas alturas del siglo XXI aún se ventilen estas conductas retrógradas que en nada aportan a la justicia y al respeto a todos los seres humanos. Según la representante de Proyecto Dignidad, las mujeres acosadas y violadas pueden incitar a la violencia por su manera de vestir. Precisamente por eso es que es urgente arreciar en la educación sobre la equidad y respeto a la dignidad de todos los seres humanos”.

Por su parte, la alcaldesa de Loíza, quien es doctora en Consejería Profesional, aseguró que “La psiquis de cada violador o acosador callejero es diferente. Ninguna mujer, ni por cómo se viste, si es de tal o cual manera, es responsable por lo que una mente enferma hace”. La legisladora Burgos del PD mencionó además en la entrevista que “nosotras las mujeres, si entendemos que podemos ser acosadas, debemos de tratar de no incitar”. Para Nazario Fuentes, “esa es una expresión muy peligrosa porque apunta a acusar a la víctima del acoso. Eso no puede ser”.

Las alcaldesas cuestionaron además que al Burgos ser abogada, aseguró saber “de personas que han sido acusadas de actos lascivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve a la víctima y obviamente, la persona va vestida frente al juez de una forma que es llamativa, se cae el caso. Podría tomarse en cuenta”.

Las expresiones de la representante de Proyecto Dignidad se emitieron el el marco del proyecto que se considera sobre el acoso callejero que fue aprobado en el Senado y está por verse en la Cámara de Representantes.

Las alcaldesas Maldonado y Nazario recordaron además que la lucha por los derechos de las mujeres no na sido fácil, y particularmente señalaron que cuando se aprobó la Ley 54 de violencia de pareja, que decían que eran problemas de la pareja, que no tenían que meterse en eso. “En esa lucha fue fundamental la compañera Velda González de Modestti, quien como senadora dio la batalla y nos enseñó la importancia de continuar con la educación a todos los niveles. Esa lucha continúa y está en manos de todos procurar la justicia y la equidad”, finalizó Nazario Fuentes.