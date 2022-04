Rescatan manatí recién nacida en playa de Santa Isabel

SANTA ISABEL (CyberNews) – Durante la tarde del jueves, fue rescatada en la playa Clavellina en Santa Isabel, una manatí de menos de una semana de nacida.

La pequeña mamífero marino fue rescatada y reportada por ciudadanos de la zona, evaluada por funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y trasladada al Centro de Conservación de Manatíes del Caribe donde se recupera de su estado de cuidado.

Según detalló en comunicación escrita, el doctor Antonio Mignucci, director del Centro que está ubicado en el recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la pequeña manatí fue examinada anoche. “Llegó deshidratada por lo que le administramos electrolitos por boca y se le realizaron los correspondientes laboratorios. Por las características encontradas entendemos que tiene entre 4-5 días de nacida”, indicó.

El experto en manatíes explicó que por lo pequeña que es la manatí está desnutrida debido a que con tan corto tiempo de nacida no puede alimentarse por cuenta propia. “En esta etapa procuraremos alimentarla y tratar de controlarle la taquicardia y las respiraciones rápidas que le afectan. Ahora en la mañana le efectuaremos nuevamente laboratorios y placas para confirmar su estado de salud”, sostuvo.

Mignucci mencionó que la manatí no perdió una aleta como se comentó en un principio. Reveló que tiene una malformación en ambas aletas denominada sindáctila. Se trata de la ausencia de separación entre los dedos. “En el caso de esta manatí vemos unión en sus uñitas de sus aletas, lo cual es indicativo de esta malformación congénita. Estas malformaciones se deben a la poca diversidad genética de la población, una clara señal de que su peligro de extinción se debe a causas antrópicas (origen humano), pero también de los efectos de la caza indiscriminada del pasado, lo cual es responsable de su bajo número poblacional y, por tanto, embotellamiento genético. En arroz y habichuelas, para los manatíes no hay muchos novios o novias que no sean primos para reproducirse. Anteriormente en nuestro Centro hemos tenido casos similares a este”, añadió el también catedrático de la Interamericana.

“En un día como hoy en el que celebramos el Día de Planeta, rescatar a esta manatí que fue separada de su madre al nacer, seguramente por el descuido de alguien que conducía vehículo de motor acuático a velocidad, queremos enfatizar que todos somos responsables de la conservación de los manatíes, su medioambiente, el cual es nuestro mundo también. Llevamos haciendo esta labor de rescatar manatíes por 30 años y más recientemente nos hemos dado a la tarea de rescatar otras especies de animales como pelícanos y tortugas marinas. Es muy lamentable que como ciudadanos de un mismo planeta estemos llevando a estas especies al borde de la extinción. Todos debemos buscar la forma de ayudar, desde nuestra propia vida diaria, reciclando, no botando basura en el mar, y conduciendo responsablemente los vehículos acuáticos y no a alta velocidad”, reclamó.

Finalmente, Mignucci exhortó a la comunidad a colaborar con la rehabilitación de la manatí a través de donaciones. En estos momentos se necesita fórmula de leche Nutramigen, Pedialyte sin sabor y cápsulas de Gas X. Estas donaciones pueden llevarlas directamente al Centro en la Inter de Bayamón en horario entre las 9 AM y 5 PM. También pueden colaborar mediante aportación económica a través de ATH móvil en “CentrodeManaties” o PayPal en manatipr.org/donativos/