Reto y crecimiento gastronómico

Por Griselle Vázquez Sevilla

gvsevilla@gmail.com

BAYAMÓN — Éxito es satisfacer las expectativas de los clientes mientras se brinda un buen servicio, como siempre, es uno de los lemas de Leonor Alvarado, propietaria del evolucionado The New Oscar’s by Leonor, restaurante con cerca de ocho años de trayectoria en esta ciudad.

En su nueva etapa que iniciará desde el próximo miércoles 2 de noviembre con la apertura de su nuevo local, ubicará en una estructura histórica de la antigua Logia Loariana #17, en la esquina de las calles José Celso Barbosa con Ramón Emeterio Betances, en el casco urbano de Bayamón.

Precisamente, estará en el primer nivel de un edificio cuya historia está relacionada a la Logia Masónica Laorina, cuyo fundador fue don Saturnino Rivera para mediados del siglo 19, y aunque dicha Logia estuvo en distintos lugares de Bayamón, este lugar fue su última sede, construida en 1909 al Norte del casco urbano.

Este local será eventualmente la entrada al casco urbano y ubica justo al lado de la parada del Tren Urbano. “Auguro que será bueno; estoy positiva. Aunque, en un principio, el local me sorprendió y hasta me intimidó un poco. Yo acepté, porque voy a mí y pago doble,” aseguró Alvarado, quien tuvo que dejar su anterior establecimiento, en la Marginal Santa Cruz, debido a que el contrato de alquiler la limitaba tanto en mejoras al local como en tiempo.

Además, cuenta con nuevo nombre “The New Oscar’s by Leonor” y, sobre todo, con nuevos bríos. “Pondré todo el empeño y todo el amor, porque puedo decir: amo mi trabajo; me encanta lo que hago y tener una excelente relación con mis clientes. Precisamente, algo que me propuse como meta es que Oscar’s Restaurant siga siendo un lugar familiar,” describió. “Y al cabo del tiempo, mis clientes se han vuelto mi familia, porque su confianza y sinceridad me aportan al crecimiento, trato de propiciar la confianza en los clientes; trato de que mis clientes se sientan como en su casa,” subraya.

La visita de sus clientes le brinda a Leonor una experiencia que vive con pasión en cada plato que coloca en la mesa. Para ella todo lo que se sirve es un “platillo estrella,” un departamento muy sensible que dirige el chef Francisco Sepúlveda.

Pero, definitivamente, en el nuevo Oscar continuará destacándose por la variedad que va desde “hamburguers”, “fish” tacos, pastas, filetes de pescado, tapas españolas y criollas, pulpo a la gallega, chorizo al vino y calamares a la romana, entre otros, como parte de su menú criollo y europeo.

Pero, en esta nueva etapa mantiene entre los favoritos el arroz mampostea’o, el filete de salmón en salsa de alcaparra…, pero su apuesta va al osobuco. “Este es un plato que lo queremos implantar con el chef Sepúlveda, quien es bastante exigente. “El dice que el osobuco que él confecciona es lo mejor que ha probado en toda su historia,” lo cual reta el paladar del más exigente.

The New Oscar’s by Leonor mantendrá el ambiente familiar que ha implantado en los pasados años. “Tengo una oferta musical para el disfrute de todos: bohemia, bohemia con rumba y Noches de Karaoke”, describió Leonor sobre las diferentes presentaciones que incluyen talentos como el de los cantantes Manolo Ruiz (primera voz de Los Andinos y ahora primera voz de Los Cancioneros) y el reconocido cantautor peruano, adoptado en Puerto Rico, Carlos De La Cima.