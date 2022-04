Reunión de Junta de Gobierno del PPD será este mes, dice Dalmau Santiago

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente del partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago dijo el martes, que durante este mes de abril, se llevará a cabo la reunión de la Junta de Gobierno del partido rojo, que solicitó urgentemente la vicepresidenta de la Pava, Carmen maldonado.

“Está planificada para este mismo mes”, dijo Dalmau Santiago en entrevista radial en Radio Isla 1320.

“Como parte de la reunion ordinaria que va a tener la Junta de Gobierno (del PPD) se atienden otros asuntos y cualquier compañero que pertenezca a la Junta puede traer ese asunto a discusión de la Junta de Gobierno”, añadió.

Aseguró, además, que tras las expresiones de la también alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, luego de las expresiones del presidente de la Pava sobre el proyecto del aborto (Proyecto del Senado 693), aseguró que ni le contesta el teléfono.

“Casualmente ayer estaba llamando a la alcaldesa de Morovis y no ha contestado mis llamadas, pero yo la invito a que participe de la reorganización del partido que estamos haciendo”, señaló.

Por otro lado, Dalmau Santiago negó que haya despedido a la asesora Ivonne Lozada por sus comentarios en redes sociales en contra de las posturas asumidas por el también presidente senatorial.

“Yo estoy haciendo cambios en mi ofina, estoy reestructurando. Fue una decisión administrativa. La licenciada forma parte de un equipo de confianza, yo estoy estructurando tanto en mi oficina, como en la oficina de asesores y pues se determinó no contar más con su trabajo de asesoría”, dijo Dalmau Santiago que agregó que su determinación no tuvo nada que ver con sus expresiones.

“Lo que se dice por ahí esa no fue la razón, las razones fueron otras”, sostuvo.

Por su parte, Lozada mencionó en esa misma radioestación que fue sacada por los ujieres.

“Todos saben por qué me despidieron. De hecho, hay un detalle que yo no he compartido, y es que enviaron a los ujieres a sacarme de la oficina como si yo fuera una amenaza. Suerte que tengo unos compañeros que evitaron que yo pasara por esa situación tan incómoda”, dijo Lozada al mencionar que entiende que Dalmau Santiago tiene “mucha presión sobre los hombros en un Senado muy complicado históricamente, que no tiene los votos, al frente de un Partido Popular que también está viviendo un momento historico bien complicado. Yo sé que no es fácil para él. Este no es el José Luis Dalmau que todos conocemos”, dijo.