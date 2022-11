Saliente congresista republicano le dice “pidión” al gobernador

WASHINGTON, DC (CyberNews) – El congresista republican Jody Hice (Georgia) le dijo al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en una vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal que de Puerto Rico siempre vienen a pedir dinero y la estadidad, y se reafirmó en que está en desacuerdo con otorgar la estadidad para Puerto Rico.

“Yo estoy totalmente claro de que el propósito de esta vista es para hablar del desastre y el proceso de recuperación del sistema eléctrico. Pero lo cierto es, que cada vez que tenemos una vista aquí sobre Puerto Rico, una de dos cosas sucede y acaba de ocurrir aquí otra vez. Y es que vienen aquí con las manos abiertas pidiendo más dinero o pidiendo la estadidad. Eso es todo lo que atendemos aquí. Y no es ningún secreto que yo me opongo a la estadidad para Puerto Rico y no estoy solo en esa posición”, expresó Hice durantre su turno en la vista pública.

“Tampoco es secreto que mucha gente en Puerto Rico quiere la estadidad. Pero hay muchos datos y argumentos convincentes que tienen que considerarse. Y la medida que esta comision forzó, el HR 1522 (HR 8393) tiene fallas intrínsecas. El proyecto, por ejemplo, no permite que Puerto Rico pueda decidir si quiere permanecer como un territorio. Es crítico que proyectos legislativos permitan todas las posibilidades y esa es una que se quedó fuera. El proyecto tiene asuntos cuestionables que permiten que pongan asuntos en su constitución que ellos no están de acuerdo. La medida tampoco hace nada para resolver la crisis fiscal que enfrentan y si ellos fueran independientes complicaría aun mas la situación financiera”, dijo.

“Lo más que me perturba es que esta comision atosigó ese proyecto sin tan siquiera celebrar vistas públicas. Eso es inaceptable. El asunto de la estadidad tiene que atenderse con meticulosidad. No es algo que se pueda atosigar y atenderlo con poca seriedad y decir pues vamos a votar. Esa no es la forma de atender eso. Pero esa es la forma usual que esta Comisión ha tratado el asunto de Puerto Rico”, prosiguió.

“Desde que aprobamos PROMESA hace 6 años, Puerto Rico todavía no tiene un presupuesto balanceado. Si ha habido progreso y no voy a implicar otra cosa. Pero no estamos ni siquiera cerca de tener una discusión seria sobre la estadidad. Hay muchos asuntos y aquí estamos jugando con el tema sin tan siquiera atenderlo en vistas públicas serias. El gobierno tiene que tomar responsabilidad en atender los serios problemas que enfrenta, antes de que tan siquiera nosotros empecemos una discusión seria sobre la estadidad. Y esta comisión lo que deberia estar haciendo es tener mas vistas sobre el estatus de la Ley PROMESA. Yo no me acuerdo cuando fue la última vez que tuvimos una vista sobre PROMESA y esa debería ser una prioridad antes de continuar nosotros atendiendo cualquier otro asunto que tenga que ver sobre Puerto Rico”, culminó Hice -quien perdió las elecciones de medio término- para luego abandonar la vista.

Al culminar sus comentarios, el gobernador Pierluisi Urrutia intentó sin éxito refutar.

Más adelante, la comisionada residente, Jenniffer González Colón expresó que le hubiera gustado contar con la presencia de Hice, pero optó por abandonar la audiencia en la que se busca conocer cómo va el proceso de recuperación de Puerto Rico tras los desastres naturales ocurridos en los últimos años.

“Él no vive en Puerto Rico y nadie de Puerto Rico votó por él”, comentó la comisionada residente durante la audiencia.

Por su parte, González Colón sostuvo que: “Puerto Rico se enfrenta a una larga y complicada recuperación. Han pasado cinco años desde que los huracanes Irma y María azotaron a la Isla, y los estragos permanecen. Desde entonces, fuimos también impactados por otros desastres: terremotos, la pandemia por el COVID-19; crisis económica y, justo el día antes del 5to aniversario del huracán María, fuimos impactados por otro huracán, Fiona. Todo esto mientras intentamos abordar nuestra situación fiscal y económica.



Los efectos de Fiona y las fuertes lluvias que continúan han acentuado que los trabajos para hacer nuestra infraestructura una más resiliente van a paso de tortuga. Todavía tenemos una gran cantidad de infraestructura de transporte y servicios públicos esperando el reemplazo permanente requerido y la mejora a estándares más resilientes y resistentes al clima, por lo que siguen fallando y seguimos teniendo que repararla nuevamente. La red eléctrica es el mayor ejemplo. Incluso antes de que María nos impactara, la red sufría de: equipos obsoletos por décadas, que sufren de mantenimiento diferido; se hacen nuevos planes con cada administración entrante en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), perdiendo tiempo y dinero; los ingresos se destinan a pagar primero los gastos corrientes, las multas de la EPA y el aumento de la deuda de los bonistas, sin dejar nada para la inversión de capital. Y, desde 2017, la AEE, AAA y todos los demás componentes de nuestro sector de infraestructura pública no solo han necesitado una reconstrucción física, sino también una reestructuración fiscal bajo la Ley PROMESA, que continúa hasta el día de hoy.

Luego del huracán María, varios miembros del Congreso y funcionarios de la administración visitaron la isla para evaluar los daños y proporcionar los recursos para ayudar en su recuperación. Pero los resultados han sido demasiado lentos. Las primeras obligaciones de fondos federales significativas asignadas para la reconstrucción de infraestructura permanente se anunciaron a fines de 2020. Hasta la fecha, de los sobre $80 billones que hay destinados como fondos de recuperación, se ha desembolsado solo un tercio.

Los ciudadanos americanos en Puerto Rico, mis electores, se enteran de todos esos miles de millones y hacen una simple pregunta: ¿dónde están? Necesitan ver la recuperación de infraestructura HOY. No en 2030 ni en 2040. El año pasado, la AEE otorgó un contrato de Operación y Administración para Transmisión y Distribución a la compañía LUMA Energy. Se esperaba que esto trajera una mayor eficiencia en la reconstrucción de la red de energía. ¡No lo ha hecho! Pero, ¿qué ve el pueblo de Puerto Rico? Un servicio que sigue siendo poco confiable, con apagones constantes: centrales eléctricas que se desconectan durante días y semanas, subestaciones que explotan y se prenden en fuego, líneas de transmisión caídas. Y encima, la factura mensual sigue aumentando mes tras mes, lo que hace que nuestra factura de electricidad sea la más cara del país. Hace apenas unos meses se pagaba 0.33 centavos el kilovatio, mientras recibían el peor servicio de energía eléctrica del país.



La AEE ha estado trabajando prácticamente sin reservas, manteniendo en funcionamiento las plantas de energía que necesitaban apagarse para trabajos de mantenimiento y, por lo tanto, con el riesgo de dañarlas aún más. El año pasado, incluso antes del huracán Fiona, las interrupciones de la red eléctrica continuaron y cuando le preguntamos a FEMA al respecto, resultó que solo se había presentado una pequeña fracción de los proyectos de trabajo permanente.



Me decepciona que la AEE y el Negociado de Energía no estén aquí hoy: hubiera querido que todos los componentes del sector energético estuvieran en la misma mesa para que pudiéramos terminar con el juego de culpas que hay y hacer lo que la gente pide a gritos al gobierno: darles un servicio de energía eléctrica confiable y estable. Entonces, los puertorriqueños preguntan, y con razón, ¿qué se está haciendo con los miles de millones de dólares en ayudas? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuándo veremos resultados? Espero que hoy realmente podamos obtener respuestas claras a estas preguntas fundamentales. Nuestro pueblo no se merece menos”.