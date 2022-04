San Agustín, un paraíso tropical

Por Jonathan C. Fret

Fundada en 1565, San Agustín es el asentamiento europeo ocupado de manera ininterrumpida más antiguo de Estados Unidos.

Es la ciudad más antigua del país y el hogar de más de 60 sitios históricos y atracciones, monumentos nacionales e iglesias de rica arquitectura que infunden encanto del viejo mundo a una variedad de actividades que los visitantes pueden disfrutar.

Playa de Ponte Vedra: Esta bella ciudad no muy grande es la sede del PGA Tour, el TPC Sawgrass y el campeonato The Players y, además, cuenta con instalaciones de golf y tenis de talla mundial, galardonados spas, una abundancia de boutiques y tiendas, restaurantes notables y la sala de conciertos de Ponte Vedra.

Las playas: La costa histórica de Florida se extiende a lo largo de 42 millas, desde Ponte Vedra en el norte hasta Marineland en el sur. El parque estatal Anastasia junto al mar abarca más de 1,600 acres de hábitat natural con cuatro millas de impoluta playa, un pantano de agua salada con marea y manglares y zonas marítimas elevadas. Las actividades van desde natación y surf hasta recoger caracoles y practicar senderismo. Las playas en este tramo de la costa del Atlántico figuran entre las 10 mejores playas de EE.UU. de acuerdo a TripAdvisor.

Atracciones: Con más de 450 años de pintoresca historia local, las atracciones temáticas y los sitios históricos hacen que la historia y el romance de esta antigua ciudad cobren vida. Entre las populares atracciones se encuentran el Castillo de San Marcos, el Faro de San Agustín y el museo marítimo, el parque arqueológico Fuente de la Juventud, el Museo de Piratas y Tesoros, Marineland Dolphin Adventure y el barrio colonial de San Agustín, por mencionar algunos.

Alojamiento: En la costa histórica de la Florida hay una variedad de resorts, hoteles, condominios para alquilar, casas para vacaciones y posadas que ofrecen una gran variedad de opciones de hospedaje. El área cuenta con más de 11,000 unidades para hospedarse. AAA le ha otorgado cinco diamantes al Ponte Vedra Inn & Club y cuatro diamantes a The Lodge & Club at Ponte Vedra Beach, Casa Monica Resort & Spa y The Collector Inn and Gardens en San Agustín.

Golf: El área ofrece más de una decena de campos de golf y una gran variedad de posibilidades. World Golf Village es el hogar del Salón de la Fama del golf mundial y brinda alojamiento de primera categoría en el Renaissance Resort, dos campos de golf de campeonato, la academia de golf del PGA Tour, restaurantes con temas de golf y más.

Tiendas: San Agustín cuenta con casi 50 galerías de arte y 25 tiendas de antigüedades, así como modernas boutiques en los resorts de la playa de Ponte Vedra. Dos de los principales centros comerciales de descuento del sureste, St. Augustine Outlets y St. Augustine Premium Outlets, tienen tiendas como Gucci, Talbot’s, Cole Hahn, Kenneth Cole, GAP, Tommy Bahamas, White House Black Market, TaylorMade Golf Factory Store, etc.

Restaurantes: Pescado fresco todo el año, productos cosechados localmente e influencias culturales convierten el área en un paraíso para foodies. En esta costa histórica hay más de 95 restaurantes y festivales de comida y bebida. Lugares como la destilería de San Agustín, la bodega San Sebastián, las cerveceras Ancient City Brewing, Rose Dog Brewing, Bog Brewery y Old City Ales, y Whetstone Chocolates, Hyppo Popsicles y Peace Pies de sándwiches de helados gourmet ofrecen vinos, bebidas espirituosas y dulces locales.