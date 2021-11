Se acerca el cometa Leonard, el más brillante de este año

SAN JUAN (CyberNews) – Entusiastas del cielo están atentos a un cometa que viene acercándose a la Tierra, y el cual tendrá su mayor aproximación el 12 de diciembre. Se trata del C/2021 A1 (Leonard), un cometa que según los pronósticos, parece ser el más notable del 2021 y aunque no es garantizado que alcance la brillantez suficiente para ser visible a simple vista, es algo que no se descarta.“Al menos sí podemos asegurar que podrá ser visto a través de binoculares.Ya observadores con experiencia lo están haciendo y tan pronto como en una semana cualquier persona que tenga binoculares podrá darle un vistazo”, señaló Eddie Irizarry, de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).Irizarry aclaró que aunque el cometa Leonard se mantendrá ubicado en el cielo del amanecer en dirección al Este durante los próximos días y hasta cerca del 11 de diciembre, ya a partir del 14 y 15 de diciembre, y durante varios días subsiguientes el visitante celeste aparecerá en el atardecer muy cerca del horizonte oeste, y no muy lejos de donde se aprecia el brillante planeta Venus justo después de la caída del Sol.Raymond Negrón, uno de los astrofotografos de la SAC, obtuvo una imagen esta madrugada desde San Germán, PR en la que se aprecia el Cometa Leonard según viene acercándose, y pasando desde nuestra perspectiva casi frente a una lejana galaxia que ha sido llamada la “Galaxia de la Ballena”. Conocida también como “NGC 4631”, la galaxia de la Ballena está ubicada a 30 millones de años-luz de distancia en la constelación de Canes Venatici.Mientras que el Cometa Leonard, se encontraba hoy a 69.5 millones de millas (112 millones de km) de la Tierra, acercándose desde la parte superior del Sistema Solar en dirección a Venus, planeta al cual le estará pasando muy cerca para el 18 de diciembre.La SAC indicó que para aquellas personas interesadas en intentar avistar el cometa, su portal www.SociedadAstronomia.com muestra ilustraciones sobre cómo localizarlo en el cielo.Estudios recientes de la trayectoria del cometa Leonard sugieren que este objeto estuvo cerca del interior de nuestro Sistema Solar hace unos 80,000 años. Sin embargo, durante su actual acercamiento, se entiende que su trayectoria será alterada, de modo que saldrá expulsado o catapultado hacia lejanas distancias en las afueras de nuestro Sistema Solar, de manera que probablemente nunca regresará.El cometa C/2021 A1 (Leonard) fue descubierto el 3 de enero de 2021 por el astrónomo G.J. Leonard desde el Observatorio de Monte Lemmon en Arizona.