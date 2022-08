Secretario de Justicia califica de lamentable el arresto federal por soborno de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández reaccionó el jueves ante el arresto federal de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, el exagente del FBI, Julio Herrera Velutini, y el banquero internacional, Mark Rossini.

“Lo acontecido hoy es muy lamentable, sobre todo porque implica a una persona que fue Gobernadora, Secretaria de Justicia, Fiscal y Procuradora de la Mujer, cargos que deben desempeñarse cumpliendo los más altos estándares de legalidad, ética y responsabilidad. Hoy nuevamente se demuestra que en nuestro sistema de justicia la ley se aplica a toda persona por igual. Reconocemos que en nuestro estado de derecho toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Tenemos la certeza de que el proceso revelará la verdad y si alguno de los acusados actuó ilegalmente asumirá las consecuencias.

Exhortamos a los ciudadanos a no perder la confianza. La mayoría de los servidores públicos ejerce sus funciones con vocación y verticalidad. En el Departamento de Justicia de Puerto Rico continuaremos trabajando junto a las autoridades federales en la isla para combatir la corrupción y toda conducta delictiva, así como para garantizar la confianza de los ciudadanos”, dijo el secretario de Justicia en declaraciones escritas.

Vázquez Garced dijo que es inocente, tras salir del Tribunal Federal en Hato Rey.

“Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente. Han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, como ustedes entenderán, no peudo hablar sobre los hechos”, dijo Vázquez Garced al salir del Tribunal Federal.

“No tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa que hayan hecho. Yo sí les puedo decir, como les dije anteriormente, en una entrevista que me hicieron, que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y que me den la oportunidad”, añadió.

Finalizó al indicar que: “ahora me toca defenderme de todo esto que han hecho, pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta radicación de cargos

Dijo por su parte, el abogado Ignacio Fernández reiteró que “la vamos a defender”.