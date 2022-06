Secretario general del PPD condena supuestos actos de corrupción de exalcalde Trujillo Alto

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Luis Cruz Burgos condenó el martes, los supuestos actos de corrupción cometidos por el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz.“La corrupción no tiene cabida en el servicio público, ni en el Partido Popular Democrático. Todo funcionario que le falle al pueblo, sabe que no tiene cabida en este partido. Que sepan que cada acto ilegal tiene consecuencias y deben pagar las consecuencias. Una vez conocido el acuerdo de culpabilidad del exalcalde de Trujillo, reiteramos que nadie esta por encima de la ley sin importar quien sea o a que partido pertenezca. Lamentamos mucho que se repita un acto como este, respaldamos la investigación y las consecuencias que le caerán al exalcalde. En este caso por ser un miembro del PPD debemos ser aún más contundentes, pues el ejemplo comienza en la casa. Como he dicho antes, ejercer posiciones electivas en nuestro país es un privilegio otorgado por la ciudadanía que tiene que devolverse con servicios y calidad de vida para nuestra gente. El servicio público es para servir no para servirse”, dijo Cruz Burgos en declaraciones escritas.

El exalcalde Cruz Cruz comparecerá a eso de las 4:00 de la tarde ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll para hacer una aceptación de culpabilidad.

Cruz Cruz renunció el pasado jueves.

“Le notifico que he tomado la decisión de renunciar al cargo de alcalde del Municipio de Trujillo Alto efectivo a las 11:59 p.m., del 16 de junio de 2022. Esta decisión es en conformidad con el Artículo 1.014 de la Ley 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada conocida como Código Municipal de Puerto Rico.

Ha sido un honor servir a nuestro pueblo de Trujillo Alto por más de 30 años y les agradezco su apoyo durante todo el camino recorrido”, escribió Cruz Cruz en su carta de renuncia.

Desde que el ayudante ejecutivo de Cruz Cruz, Radamés Benítez Cardona, fuera arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones en diciembre del año pasado por corrupción pública, se rumoraba que el alcalde estaba implicado en el esquema de sobornos del empresario Oscar Santamaría.